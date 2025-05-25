El Rayo Vallecano del Pacha Espino volverá a jugar un torneo europeo luego de 24 años

Tras el empate con Mallorca como local, el Rayo Vallecano del uruguayo Alfonso Espino terminó en la octava posición de LaLiga de España y se clasificó a una competición europea luego de 24 años. "Si, es verdad que los sueños se cumplen", celebró el Pacha.

El 15 de marzo de 2001, el Rayo Vallecano cayó eliminado en cuartos de final de la Copa UEFA con el Alavés. Ahí acabó el sueño europeo del conjunto madrileño. Ese sueño, veinticuatro años después, se ha vuelto a hacer realidad al concluir la temporada liguera 2024/2025 en octava posición y clasificarse para la Conference League por motivos deportivos.

Ese periplo europeo de la temporada 2000/2001 aún se recuerda por el barrio de Vallecas. Gracias a la clasificación por 'juego limpio', en aquella temporada el equipo dirigido por Juande Ramos tuvo la posibilidad de jugar la Copa UEFA.

En la ronda previa eliminaron al Constelació andorrano, en primera fase al Molde noruego, en la segunda al Viborg danés, en dieciseisavos al Lokomotiv de Moscú, en octavos al Girondins de Burdeos y en cuartos el sueño terminó tras perder 3-0 en Mendizorroza con el Alavés, al que ganaron en Vallecas después 2-1.

Más de dos décadas después, el Rayo, dirigido por Iñigo Pérez, ha logrado un éxito sin precedentes en la historia del club y precisamente en el año del centenario.

Con el empate frente al Mallorca en el último partido de Liga, el equipo sumó 52 puntos, el segundo mejor registro de la historia en Primera y, además, con el premio añadido de concluir octavo en posición europea para disputar la Conference League.

El uruguayo Alfonso Espino, que venía teniendo participación en los últimos cinco partidos del equipo en LaLiga, esta vez se quedó en el banco de suplentes, pero celebró con gran alegría la clasificación de su equipo a un torneo europeo luego de 24 años.

Si , es verdad que los sueños se cumplen 🤍❤️⚡️ pic.twitter.com/41JuEEw24n — Alfonso Espino (@pachaespino) May 24, 2025

"Si, es verdad que los sueños se cumplen", escribió el Pacha en sus redes sociales acompañado de unas fotos junto a su familia y con sus compañeros de equipo.

Agencia EFE