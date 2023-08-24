El Inter Miami de Lionel Messi venció al Cincinnati y está en la final de la US Open Cup: mirá los goles

El Inter Miami de Lionel Messi hizo historia una vez más al avanzar a la segunda final en la historia de la institución. Este miércoles vencieron 5-4 en los penales al Cincinnati y están en la definición de la US Open Cup.

El equipo dirigido por Gerardo Martino iba perdiendo 2-1 cuando en el minuto 98 Leonardo Campana empató el encuentro y lo estiró hasta el alargue. El atacante ecuatoriano anotó el doblete que significó la paridad, y en ambos casos recibió la asistencia de Messi. El astro rosarino, que viene de ser la figura del equipo en la obtención de la Leagues Cup, volvió a mostrar toda su jerarquía y portó una vez más la cinta de capitán. Está invicto desde que arribó al club.

Luciano Acosta y el estadounidense con ascendencia mexicana Brandon Vázquez habían sido los encargados de poner en ventaja al Cincinnati. Ya en el alargue, el venezolano Josef Martínez adelantó al Inter Miami pero el japonés Yuya Kubo puso el 3-3 en el marcador y llevó el partido a los penales.

Al igual que ocurrió en la definición de la Leagues Cup, el héroe para el Inter Miami fue el arquero Drake Callender, que detuvo el tiro de Nick Hagglund y abrió el camino para que el argentino-estadounidense Benjamin Cremaschi llevara a los de Messi a la final de la US Open Cup desde los doce pasos.