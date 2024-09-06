El emotivo mensaje de Diego Forlán para Luis Suárez antes de su último partido con la selección de Uruguay

Redacción El País

Diego Forlán, exdelantero histórico de Uruguay, convivió varios años en la Celeste junto con Luis Suárez, quien este viernes disputará su último partido con la selección uruguaya a las 20:30 horas frente a Paraguay por Eliminatorias. El encuentro se disputará en el Estadio Centenario y el Pistolero será titular y capitán del equipo de Marcelo Bielsa.

Cachavacha, que junto con Suárez fue campeón de América en 2011 en aquella final donde golearon 3-0 a Paraguay con un doblete del 10 y un tanto del 9, le dejó un mensaje a su colega antes de un partido más que especial: "Qué lindo haber compartido contigo tantos momentos inolvidables, dentro y fuera de la cancha. Hemos disfrutado y luchado juntos, llevando con orgullo a nuestro país a lo más alto", inició en su cuenta de X (antes Twitter).

"Brindo por cada paso de este increíble camino recorrido! ¡Ahora es momento de disfrutar y salir por la puerta grande, como te mereces! Felicitaciones amigo!", añadió.