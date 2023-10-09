El Barcelona de Ronald Araujo igualó 2-2 ante Granada por La Liga con un gol histórico de una de sus joyas

Granada y Barcelona empataron este domingo 2-2 en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Con este resultado, el equipo rojiblanco llegó a seis jornadas sin conocer la victoria y permanece en zona de descenso. Por su parte, Ronald Araujo fue suplente en el culé y sumó minutos desde el banco.

Un doblete de Bryan Zaragoza, el primer tanto a los 17 segundos de juego, colocó 2-0 al Granada, mientras que Yamine Lamal logró descontar en el cierre del primer tiempo e hizo historia: se convirtió en el nuevo goleador más joven en la historia de LaLiga.

El Barça intentó remontar el partido en el segundo tiempo, aunque se tuvo que conformar con el empate logrado en el minuto 86 por Sergi Roberto en una acción polémica donde los locales pidieron falta previa del portugués Joao Felix a Jesús Vallejo.

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, puso un once bastante ofensivo, ya que cubrió la baja por lesión del polaco Robert Lewandowski con Ferrán Torres, mientras que en relación al once de Oporto también apostó por Fermín López en lugar de Oriol Romeu.

El Granada, con una alineación defensiva, sólo tardó 17 segundos en adelantarse en el marcador, que fue lo que tardó el Barça en perder el balón, tras enviar un centro y en encontrar en zona de peligro a Bryan, que no falló en el mano a mano ante el alemán Marc André Ter Stegen.

Lamine Yamal celebra su gol ante Granada. Foto: AFP.

La reacción azulgrana tras el gol tan tempranero e inesperado fue pisar un par de veces con claridad el área rival, pero sin llegar a rematar para probar al arquero portugués André Ferreira.

La primera atajada del arquero rojiblanco llegó a los 15 minutos al tirarse a los pies de su compatriota Joao Felix, mientras que la segunda, poco después, fue un despeje tras un remate de meda distancia de Gavi.

El control total del partido era del Barça ante un Granada que defendía en bloque medio bajo pero al que apenas le duraba la pelota en su poder cuando lograba recuperarla.

Alejandro Balde por la izquierda y Gavi llegando desde atrás se convirtieron en los mejores recursos ofensivos de un Barça demasiado lento y previsible en la circulación de balón.

El Granada logró su segunda llegada en el minuto 29 y con un mismo protagonista, un sensacional Bryan Zaragoza.

El joven talento local encaró a Ter Stegen tras recibir un pase al espacio de Gerard Gumbau, pero ante de superar al meta alemán con el exterior de su pie dejó un doble recorte para recuerdo ante el francés Jules Kounde.

Respondió el Barça con un ajustado remate de Joao Felix ante el que se lució André, que también intervino poco después a un disparo de Fermín López.

Cuando ya se terminaba el descanso tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado Kounde, que fue reemplazado por el uruguayo Ronald Araujo.

Parecía que era lo último del primer tiempo, pero en el añadido se metió en el partido el Barça con fortuna al marcar el 2-1 Yamine Lamal, nuevo goleador más joven en la historia de LaLiga, tras aprovechar un rebote después de varios rechaces dentro del área.

En el segundo tiempo apenas varió el guion: posesión casi por completo del Barça, aunque problemas en la fluidez y dificultad para encontrar el marco local, con André frenando el intento de Fermín en un tiro libre.

En estrategia también pudo anotar, a la hora de juego, el Granada, en este caso con un remate del argentino Lucas Boyé que se fue por centímetros con el arquero ya superado.

Buscó Xavi mejorar a los suyos con el ingreso de Sergi Roberto por Fermín, pero no lo logró porque pasaban los minutos y el claro dominio del Barcelona no se traducía en ocasiones claras.

El Barça se agarró al balón parado y Ferrán Torres tuvo el empate con su remate cuando promediaba la segunda mitad, pero no fue gol por centímetros.

Con Oriol Romeu ya en cancha, al entrar por Lamine Yamal, se volcó aún más al ataque el Barcelona, que rozó el 2-2 con un remate de Araujo que rozó el poste.

El empaté del Barça lo consiguió en el minuto 86 Sergi Roberto tras pase de Balde, en una jugada muy polémica, ya que durante la jugada hubo una falta del portugués Joao Felix sobre Jesús Vallejo que ni el árbitro ni el VAR consideraron sancionable.

Justo tras el 2-2, Bryan pudo coronar su gran noche pero su remate en una contra rojiblanca fue rechazado por el palo.

Ya en el añadido, con el Barça yendo en busca del triunfo, un tanto de Joao Félix de cabeza fue anulado por fuera de juego.