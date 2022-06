Edinson Cavani: el sueño de jugar LaLiga de España le puede llegar como un Rayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber jugado en Italia, Francia e Inglaterra, Edinson Cavani quiere sacarse una espina: jugar en LaLiga de España. En momentos en que está por definirse su futuro, tiene un par de posibilidades y las dos más firmes parecen venir desde Madrid.

La más tentadora es sin dudas la del Atlético de Madrid. Diego "Cholo" Simeone viene coqueteando con él desde que estaba en el Paris Saint-Germain porque tiene las características del centrodelantero que pretende para sus equipos. Por algo fue por Luis Suárez y el Pistolero fue clave para el título logrado en la temporada 2020-21. No obstante, no parece ser lo que busca Cavani, principalmente porque en un plantel tan amplio sabe que tendrá mucha competencia para el puesto y lo que necesita es tener minutos de cara a la Copa del Mundo. Esa es su prioridad, como ya lo ha dicho más de una vez.

La otra posibilidad no es tan tentadora, pero quizás si más adecuada a lo que pretende el Matador: Rayo Vallecano. El conjunto madrileño pretende hacer una dupla ofensiva sudamericana y con experiencia, pues Cavani se uniría al colombiano Radamel Falcao. El conjunto dirigido por Andoni Iraola llegó hasta semifinales de Copa del Rey y eso lo entusiasmó, aunque el cierre de campaña no fue bueno: de los últimos 19 partidos solo ganó dos y no venció en ningunos de los últimos cinco.

¿Es la mejor opción para Cavani? Parece serlo para cumplir con su objetivo, porque seguramente el equipo se armará entorno a él, que pasaría a ser la principal referencia del Rayo Vallecano. Sin embargo, desde lo deportivo quizás no tanto porque, entre otras cosas, no tendrá competencia a nivel de Europa.

Por otra parte, el tema económico aparece a esta altura como un serio inconveniente, aunque el futbolista ya ha dicho que su futuro no lo decidirá el monto del salario sino las posibilidades que le brinde su nuevo club. De cualquier manera, Rayo Vallecano debería hacer un esfuerzo importante.