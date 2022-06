¿Y si te llama Román? La contundente frase de Riquelme sobre Cavani y su chance en Boca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Varios mercados de pases lleva el nombre de Edinson Cavani arriba de la mesa de Boca Juniors. Desde el club más de una vez se ilusionaron con su arribo y el salteño dejó claro que es una institución que lo seduce.

Sin club y en busca de un equipo que le otorgue continuidad para llegar en buenas condiciones a la Copa del Mundo, el nombre de Edinson Cavani se volvió a vincular con Boca.

¿Qué dijo Juan Román Riquelme? "Nació para jugar en este club, de ahí a que lo podamos pagar es otra cosa. Cavani nació para jugar acá", sostuvo tras el triunfo del Xeneize por 5-3 ante Tigre.

Pero el exfutbolista no solo se refirió a Cavani, también a Arturo Vidal que suena como posible refuerzo: "Escucho muchas cosas, me comentan, nosotros estamos contentos con los jugadores que tenemos. Esos son jugadores estrellas, de primer nivel, uno sueña tenerlos, pero de ahí a que sea realidad, está complicado".

Otro tema que podría complicar tanto el arribo del Matador como del futbolista chileno es el cupo de extranjero que hoy está casi cubierto: "Podemos tener seis extranjeros, tenemos cinco, pero el 30 de junio (Jan) Hurtado termina el préstamo, así que nosotros tenemos la plaza ocupada. Cavani y Vidal son estrellas, cómo no me va a gustar que jueguen en Boca. Pero de ahí a que pase es otra cosa. Hoy tenemos el cupo ocupado. Veremos si el entrenador nuestro cuenta con Hurtado el 30 de junio o no, y si no se tomará la decisión que se tenga que tomar", concluyó.