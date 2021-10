Edinson Cavani: "Siempre hay charlas cuando pasan este tipo de cosas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un solo punto en nueve en juego cosechó Uruguay en la última triple fecha de Eliminatorias y eso caló hondo en el plantel y el cuerpo técnico de la selección uruguaya. Previo a su partida rumbo a Inglaterra, Edinson Cavani sentenció: "La toalla no se tira nunca, es algo que nos identifica siempre tratar de pelearla, revertir las situaciones".

El Matador, en diálogo con Telemundo, hizo referencia a la autocrítica que tienen que hacer los futbolistas luego de lo que ocurrió y lo que se vendrá en la próxima doble fecha de Eliminatorias: "Tenemos estos días para cada uno en sus equipos poder recuperar energía, hacerse su autocrítica, y volver para lo que viene renovados. Siempre con las mismas ganas de poder sumar y poder acercarnos al objetivo final que es clasificar al mundial".

"Uno viene con expectativa de sumar puntos y no se dieron de la manera que esperábamos y deseábamos. Eso siempre te hace irte un poco triste, pero el fútbol es así", agregó el delantero del Manchester United que tuvo minutos en los tres encuentros de la última triple fecha.



"Por momentos se obtienen resultados buenísimos. Las Eliminatorias tienen esas cosas. A veces te agarran en un buen momento, a veces no", comentó el atacante.



El delantero aseguró que tanto ante Argentina como ante Brasil hubo conversaciones entre los propios jugadores del plantel: "Siempre hay charlas cuando pasan este tipo de cosas. La autocrítica hace bien".



"Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero creo que somos conscientes que esto no es fácil, que las Eliminatorias no son fáciles. Siempre clasificar ha costado mucho. Hay que ver la próxima fecha lo que va a pasar", sentenció.