Scaloni se quebró en la conferencia: "No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial"

Argentina, próximo rival de Uruguay en las Eliminatorias, tiene encaminada su clasificación a la próxima Copa del Mundo, pero cuando Lionel Scaloni fue consultado sobre esa posibilidad se emocionó y tuvo una respuesta más desde lo personal que desde el rol de seleccionador de la Albiceleste.

Luego de lo que fue el triunfo ante Perú, que le permitió llegar a 25 partidos invicto, el entrenador dijo presente en la conferencia y se mostró sincero y emocionado.

"No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial", afirmó de forma contundente el entrenador argentino sin dar detalles de lo ocurrido.



A su vez, el exfutbolista, aseguró que tras el choque ante el seleccionado incaico "lo primero que quiero hacer es irme a mi casa que hace tiempo no veo a mi familia".



"Me quiero ir. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada. Hoy se terminó la triple fecha y ya veremos que hacemos más adelante", analizó teniendo en cuenta que noviembre deberá visitar a Uruguay en el Campeón del Siglo.

Medios argentinos hacen referencia a que la situación que atraviesa el actual entrenador de la selección argentina está vinculado con su madre a quien le dedicó el título de la Copa América conseguido hace unos meses atrás ya que "tuvo un problema bastante grave y la está peleando", según confesó en ese momento el técnico.



"Fueron momentos muy difíciles para mí y mi familia y no estoy para pensar en el Mundial, no me interesa en lo absoluto", aseguró quien tiene a sus más cercanos en Mallorca, España.