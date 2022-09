Valencia de fiesta: Edinson Cavani fue ovacionado en una gran presentación en Mestalla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani fue presentado este viernes como nuevo jugador del Valencia ante más de 8.000 personas en Mestalla y no ocultó su alegría a la hora ser entrevistado en unoa jornada de fiesta para el equipo Che y sus hinchas, que se centraron en el uruguayo para elegir al futbolista más aclamado en el escenario.

Hugo Duro fue el primer jugador en salir y tras él fueron presentados Samu Castillejo, Samuel Lino, Nico González, Cenk Ozkacar, André Almeida, Ilaix Moriba, Justin Kluivert y, por último, Edinson Cavani.

Los hinchas llenaron toda la parte de tribuna y el anfiteatro para darles la bienvenida a las nuevas incorporaciones valencianistas mientras coreaban el nombre de cada jugador tras su salida al césped por el túnel de vestuarios.

Duro deseó que esta temporada sea mejor que la anterior, mientras que Moriba afirmó que está "muy contento de volver a lo que considero mi casa. Tenemos una deuda por lo del año pasado. Seguro que este año vamos a levantar algún título". Además, Castillejo expresó que "esperamos devolveros tanto cariño con buen fútbol y cumpliendo los objetivos" y Nico afirmó que sueña con una gran temporada.

Edinson Cavani. Foto: EFE.

Con la tribuna de Mestalla coreando su nombre sin cesar, Cavani dijo que solo tiene "palabras de agradecimiento. Para mí y mi familia es muy especial formar parte de este club y de esta ciudad. Esperamos darlo todo para poder celebrar juntos muchas cosas.

“Decidí venir a este club porque es un club grande, ese es el primer motivo por el que decido venir aquí. Tenía en mi cabeza al Valencia más allá de que el fútbol es como es y de que puedan aparecer ofertas. Sé que también es una gran ciudad y una afición que vive mucho el fútbol, por eso iba sintiendo que el lugar para venir a dar todo era aquí”, dijo.

Edinson Cavani y las incorporaciones del Valencia. Foto: EFE.

El uruguayo explicó, sobre su estado físico que se siente bien y con muchas ganas, aunque debe seguir el proceso de adaptación al trabajo: “Desde mi última participación en los partidos amistosos con la selección no he vuelto a jugar. Estaba entrenando con la selección en Uruguay, pero al no entrenar con un grupo grande y no tener ese ritmo siempre lleva un poco agarrar la forma física”.

Cavani agregó que “uno sabe que tiene una carrera detrás, una edad, una experiencia, y hace que se creen expectativas, pero solo deseo estar lo antes posible en el campo y agarrar buena forma física. Haré todo por devolverle al club y a la gente la confianza y las ganas de que yo esté aquí”.

El salteño no quiso hablar de los tiempos para volver a jugar, ya que “hay que respetar un proceso en el que entran entrenadores y médicos, pero mi voluntad es estar lo antes posible. Esa emoción y ese deseo de jugar te pueden jugar en contra”.

“El otro día en la tribuna tenía muchísimas ganas de jugar, pero hay que buscar la mejor forma para estar dentro de la cancha lo antes posible. Estoy para trabajar aquí, para dar lo mejor de mí y trabajo para estar al máximo, si no es así, me hubiera ido a mi casa. Me gusta competir siempre al máximo, trabajaré para estar a tope”, cerró diciendo el Matador en otra jornada de fiesta en Velancia.