Echaron a la voz del estadio de Argentina en Qatar: "La FIFA me lo comunicó sin muchas explicaciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gerónimo Benavidez, más conocido en redes sociales como Momo, es un influencer argentino que la FIFA designó como delegado para ser la voz de la selección de Argentina en los partidos del Mundial de Qatar 2022.

Tras la victoria ante Países Bajos por los cuartos de final, el máximo órgano del fútbol decidió revocarle el permiso cuando el streamer incumplió, en más de una ocasión, algunas normas de conducta que se exigen a quienes reciben la condición de delegado.

Indignado por la decisión de la FIFA, Momo subió un descargo sobre la situación a su cuenta personal de Twitter: “Desgraciadamente este domingo la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección. Sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos. Este hilo sólo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón a quienes sientan que les fallé, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar”.

"Sinceramente trate de ser la voz de cada uno de ustedes lo mas argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno mas como siempre", añadió en redes el mismo que el viernes había compartido videos con un lenguaje inadecuado, insultando a la selección de Países Bajos e incluso a la FIFA.

que explicación queres si literalmente puteaste al que te contrato!!!! jajjsja https://t.co/2FLsFr3Txm pic.twitter.com/v3HTmFg96v — fede (@federiveiroo) December 11, 2022

"Como digo siempre: BANQUEMOS A LOS JUGADORES Y A LOS QUE LABURAN TODOS LOS DÍAS PARA QUE LLEGUEMOS LO MÁS ALTO POSIBLE. El martes desde la tribuna CÓMO SEA, con o sin entrada, voy a ser el mismo de siempre, uno más. Los amo, perdón y gracias", culminó el descargo del streamer.