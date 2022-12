"La candidatura está muy sólida", dijo Alejandro Domínguez sobre la sede del Mundial 2030

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró que la candidatura para que Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile alberguen el Mundial de 2030 "está muy sólida" e instó a la FIFA y a "la familia del fútbol" a que es su "responsabilidad" que el centenario del torneo, "que nació en Uruguay", se dispute en Sudamérica.

"La candidatura está muy sólida. El 2030 es una cuestión donde la FIFA tiene que decidir qué va a hacer. Es una responsabilidad de la FIFA y de la familia del fútbol de cómo y qué vamos a hacer para recordar a los que hicieron ese primer Mundial, que nació en Uruguay. Siempre va a haber una oportunidad para otros países a partir del 2030, cuando se cumplan 100 años, porque 100 años se cumplen solo una vez y esa vez tiene que ser en Sudamérica", subrayó.

Alejandro Domínguez presidió el acto en el que Conmebol propuso este domingo a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que cambie tres de las cinco estrellas que lucen en el pecho de su camiseta por sus campeonatos del Mundo por tres corazones, en homenaje a un Pelé que nació hace 82 años en Tres Corazones (Minas Gerais).

Homenaje realizado en la casa de la Conmebol en Doha (Catar), llamada 'El árbol de los sueños', que se celebró días después de honrar la memoria del argentino Diego Armando Maradona.



"Es hacer justicia. Reconocer a dos personas que han hecho mucho para el fútbol. Con ellos, hubo un antes y un después. Hacer justicia es recordarles para que siempre vivan. Nosotros tenemos la obligación de que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer lo que hicieron para que el fútbol sea lo que es hoy y que sirvieron de inspiración para tantos jugadores", valoró.



Acto celebrado durante un Mundial de Qatar 2022 en el que ponderó el hecho de que Sudamérica tenga representación en las semifinales, con Argentina. "Tenemos a uno de cuatro. Proporcionalmente es muy grande la representación de Sudamérica, con Argentina jugando las semifinales, demuestra que el fútbol sudamericano está para competir y que quiere proponer llevar la Copa a la casa. Vamos a luchar hasta el final", aseguró.

Además, el presidente de la Conmebol dejó abierta la puerta a que Estados Unidos albergue la Copa América en 2024, a la vez que negó haber recibido una propuesta de Bolivia para acogerla.

"Hasta hoy, es una especulación. Si se da, estamos en conversación constante y hoy no tenemos nada firmado todavía", dijo sobre la posibilidad de que se dispute en Estados Unidos.



"No sé nada porque no hay propuesta de Bolivia para ser sede. El día que se propongan, se estudiaría la propuesta", comentó. Además, Alejandro Domínguez se pronunció acerca de la polémica sobre la comercialización de los derechos televisivos de la liga peruana.



"Conmebol siempre va a apoyar la institucionalidad y va a apoyar a la Federación siempre y cuando esta tenga lo que tiene que hacer y pelear por que los derechos sean un bien que reciban los equipos y no que sea solamente la ventaja de una empresa o un empresario", aseguró.