La pregunta del Washington Post sobre los futbolistas de la selección Argentina: “¿Por qué no hay negros?”

The Washington Post provocó un insólito debate racial en redes sociales al plantear una pregunta: “¿Por qué no hay más jugadores negros en la selección argentina?”. El artículo de opinión fue publicado por Erika Denise Edwards, una profesora de la Universidad de Texas y experta en identidades raciales.

Captura de la nota del Washington Post.

Un día antes de que los de Lionel Scaloni se enfrentaran con Países Bajos por cuartos de final del Mundial de Qatar, Edwards instaló la siguiente interrogante: “Mientras los aficionados siguen de cerca el éxito de Argentina en el Mundial, surge una pregunta: ¿Por qué no hay más jugadores negros en la selección argentina?”.



“El marcado contraste con otros países sudamericanos como Brasil, la selección argentina palidece en términos de representación negra”, destacó a continuación para luego aclarar que no se trata de una observación actual y se remonta al año 2014 (en ese año se disputó el Mundial de Brasil). “En este entonces, los observadores bromearon sobre cómo hasta Alemania tenía al menos un jugador negro, mientras que la Argentina parecía no tener ninguno durante la final de la Copa del Mundo de ese año”, señaló.



Para entender por qué ocurría esto, realizó un análisis sobre cómo se compone la población local.

Los jugadores de Argentina celebran el gol de Nahuel Molina ante Países Bajos. Foto: Nicolás Pereyra

¿Qué dice el último Censo?

Valiéndose de datos del Censo 2010, Edwards señaló que 149.493 personas, lo que equivale al 1% del país, eran negros lo que “parecería confirmar que Argentina es efectivamente una nación blanca”. Sin embargo, la también experta en identidades raciales no estuvo de acuerdo con dicha afirmación.



Y sobre esto, expresó: “La idea de Argentina como una nación blanca no solo es inexacta, sino que habla claramente de una historia más larga de borrado negro en el corazón de la autodefinición del país”. Para sostener su teoría, procedió a romper con una serie de “mitos que supuestamente explican la ausencia de argentinos negros”.

Lionel Messi y los jugadores de Argentina cantan junto a la hinchada tras vencer a Australia. Foto: Nicolás Pereyra

Tres hipótesis

En primera instancia, la profesora de la Universidad de Texas puso el foco en el presunto gran número de esclavos negros fallecidos durante las guerras de independencia en la Argentina (1810-1819). Explicó que, en lugar de morir en el campo de batalla, la mayoría simplemente desertó.

1. Guerras

“Historiadores revelaron que en 1829 la unidad militar Afroargentina Cuarta Cazadores perdió 31 soldados por muerte y 802 por deserción. Algunos de estos hombres se mudaron tan al norte como Lima, Perú. Mientras algunos morían y algunos partían, otros regresaban a casa”, profundizó. Y resaltó: “Los datos del censo de Buenos Aires dan a entender que su población afrodescendiente se había duplicado con creces entre 1778 y 1836″.

2. Matrimonios europeos

Otra de las leyendas que la autora del artículo desmintió se vincula al primer mito: “Se dijo que, debido al número de muertes de hombres negros causado por las guerras del siglo XIX, “las mujeres negras en Argentina no tuvieron más remedio que casarse con hombres europeos, lo que llevó a la desaparición de los negros”. En consecuencia, se creó “una población físicamente más ligera y más blanca”. Ante esta suposición, la docente insistió en que aquellas mujeres no eran más que “víctimas de un régimen opresivo que dictaba todos los aspectos de sus vidas” y “tomaron esas decisiones para obtener los beneficios de la blancura”.

3. Brotes de enfermedades

Una tercera hipótesis se expide sobre la falta de representación negra en la sociedad argentina a causa de brotes de enfermedades, especialmente la fiebre amarilla en 1871.“Algunos argumentaron que muchos argentinos negros no pudieron salir de las áreas infectadas de Buenos Aires debido a su pobreza y sucumbieron”, mencionó.



“Esto también fue desacreditado, ya que los datos muestran que los brotes no mataron a la población negra a tasas más altas que otras poblaciones”, precisó. Y completó: “Estos y otros mitos sobre la “desaparición” negra sirven para oscurecer varios de los legados históricos más perdurables de la nación”.

La construcción de la Argentina como “país blanco”

Durante los últimos tramos de la nota, Edwards señaló que “en realidad, la Argentina fue el hogar de muchos negros durante siglos, no solo la población de personas esclavizadas y sus descendientes, sino inmigrantes”. Y opinó: “Lo que tuvo éxito sin embargo es el intento de construir su imagen como un país blanco”.

La experta en identidades raciales enumeró algunas “decisiones” que contribuyeron a la formación de este concepto. Entre ellos, promover la inmigración de europeos blancos al país, usar etiquetas raciales no vinculadas a la “negrura” y limitar la existencia de los “negros” a algo que hay en otros países.



Habló también sobre la actualidad, e indicó que “hoy los inmigrantes caboverdianos y sus descendientes suman entre 12.000 y 15.000 en el país” y “si bien el censo reveló que Argentina albergaba a casi 1.900 ciudadanos nacidos en África en 2001, ese número casi se había duplicado en 2010″.



“Esta historia deja en claro que, si bien el equipo de fútbol de la Argentina puede no incluir personas de ascendencia africana, o quizás personas que la mayoría vería como negras, tampoco es un equipo completamente blanco”, sumó a su indagación.

Etiqueta inofensiva

Para finalizar, remarcó que “si bien Argentina colapsó las categorías raciales en su búsqueda por ser vista como una nación blanca moderna, la presencia de personas descritas como morocho asiente a esta historia de borrado de negros e indígenas”.



Explicó que “morocho es una etiqueta inofensiva, se sigue utilizando actualmente en el territorio argentino”, agregó que “este término, que hace referencia a aquellos que son “de color bronceado”, es empleado como una forma clara de distinguir a aquellas personas que no son blancas”. Y concluyó: “Es probable que varios jugadores del equipo actual sean descritos como morochos en la Argentina. Comprender esta historia revela una país que es mucho más diverso de lo que muchas personas suelen asociar. También señala los esfuerzos concertados para borrar y minimizar la negritud”.

"El morocho más famoso"

El artículo también hace referencia al ídolo de la albiceleste, Diego Maradona. "Quizás el morocho más famoso de Argentina es la leyenda del fútbol Diego Maradona, quien saltó a la fama en las décadas de 1980 y 1990. El país tuvo tres días de luto nacional cuando falleció en noviembre de 2020. Esta leyenda no blanca se convirtió en la cara del fútbol argentino e, irónicamente, en una 'nación blanca'”, escribe.