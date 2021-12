Dolor en la familia Maradona: murió Hugo, exfutbolista y hermano de Diego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hugo Maradona, hermano del exastro argentino Diego Maradona (1960-2020), falleció este martes a sus 52 años en su casa de Nápoles como consecuencia de un paro cardíaco.

Apodado como el Turco, Hugo Maradona desarrolló gran parte de su carrera futbolística en Japón. Jugó en PJM Futures (1991-1993), Avispa Fukuoka (1995-1996) y Consadole Sapporo (1997-1998).

Surgido en Argentinos Juniors, al igual que su hermano, Hugo pasó también por Napoli, Ascoli, Rayo Vallecano, Rapid Viena, Deportivo Italia, Progreso y Brown de Arrecifes.



Actualmente Hugo Maradona se desempeñaba como entrenador del Real Parete, equipo que juega en una liga regional de Italia. Vivía en la zona de Flegrean, en Monte di Procida, en la provincia de Nápoles.



Hugo era el menor de los ocho hermanos Maradona.



Fue quien protagonizó un video entrañable cuando lo entrevistaron a mediados de la década del 70 y le preguntaron: "Vos jugás en Argentinos. ¿Pensás ser cómo Diego?". Y a pesar de tener 5 o 6 años, respondió con seriedad: "No, no... Porque mi hermano es un marciano... No se puede discutir".

- Hugo, vos jugás en Argentinos. ¿Pensas ser cómo Diego?

- No, no. Porque mi hermano es un MARCIANO. No se puede discutir.#Maradona #Pelusa #HoVistoMaradona pic.twitter.com/CTOzVZYDxw — Pablo Lisotto (@plisotto) April 28, 2020

