¿Qué dijo Rodrigo Aguirre sobre la chance de venir a jugar a Peñarol?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como informó Ovación en las últimas horas, el área deportiva de Peñarol se comunicó con el delantero Rodrigo Aguirre para conocer su situación ya que tenía las intenciones de contar con él de cara al segundo semestre de la temporada 2022.

El delantero de 27 años tuvo un buen torneo en la Liga de México defendiendo a Necaxa donde marcó 10 goles en 15 partidos y esto llevó a que el elenco mexicano analice la posibilidad de comprar su ficha.

Aguirre, en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890, aseguró que su vínculo con el conjunto azteca finaliza el próximo mes de junio y que le quedan seis meses de contrato con Liga de Quito, dueño de su ficha, que busca venderlo.

En ese sentido, las opciones de Peñarol merman no solo por el hecho de no estar en condiciones de afrontar la compra de la ficha, sino que tampoco de poder competir con un mercado como el mexicano.

Más allá de su situación contractual, Aguirre, que acaba de ser padre de su segundo hijo, afirmó que "no estoy ahora pensando en volver a Uruguay". De todas maneras, agregó: "Me sorprendió el llamado, agradecí, pero es muy difícil ahora".

El atacante contó el diálogo que tuvo con Pablo Bengoechea, quien se contactó con él: "Le agradecí mucho que me haya llamado, le comenté que me había sorprendido, fue una charla respetuosa y quedó en eso".

En relación a su pasado como jugador de Nacional manifestó: "A esta altura de mi carrera tengo mucho respeto por Nacional y su gente, pero en el fútbol nunca se sabe y no me gusta cerrarme la puerta en ningún lado porque no puedo hacerlo".