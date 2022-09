Qué dijo Mario Saralegui sobre su reacción cuando la TV lo filmó fumando en el banco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cerro Largo logró un punto muy importante el pasado domingo frente a Nacional en el Gran Parque Central, pero las reacciones postpartido muchas de ellas se fueron con Mario Saralegui, entrenador del elenco arachán.

El motivo fue un video que se hizo viral rápidamente en redes sociales por la reacción del artiguense luego del gol de su equipo. Las cámaras de la transmisión televisiva lo mostraron fumando y a él molesto.

"No me filmes", se puede leer en sus labios en un par de oportunidades cuando las cámaras iban hacia él. Sabido es que más allá de que se trate de un ambiente al aire libre, está prohibido fumar en los estadios y ahí surgió la polémica.

No me filmé 🚬pic.twitter.com/PPj8udQVVs — Saralegui DT (@SaraleguiDT) September 26, 2022

¿Qué dijo Mario Saralegui sobre la situación? "Era un cigarrillo electrónico". El entrenador arachán, en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890 agregó: "Me calenté porque justo lo tenía en la mano y filmó y yo no quería que me filmara cuando tenía el cigarrillo en la mano".

"Generalmente cuando hacemos el gol me siento, no me di cuenta y me salió de adentro. Para nada era un problema personal, fue solamente una reacción", admitió.



"Forma parte de lo que es todo esto. Están continuamente filmándote. Uno de los problemas que he tenido es que entro a la cancha y los jueces me dicen 'quedamos regalados porque están entrando a la cancha', pero son cosas que tengo que mejorar", sostuvo.



Sobre la viralización en redes sociales opinó: "Están ahí y hay que convivir con ellas, pero este tipo de cosas, como muchas otras, cuando sacás un buen resultado se minimizan, el tema es cuando perdés. El problema es cuando ponen cosas contra uno. Una cosa es el profesional, el que dirige, otro el Saralegui que aparece en redes sociales y la otra la persona real. No tiene nada que ver una con la otra y hay que tener la virtud de ponerse un disfraz o ponerse otro según el momento".