¿Qué dijo Jürgen Klopp luego de que Liverpool contrara a Darwin Núñez?

El técnico alemán Jürgen Klopp había llamado la atención cuando antes y después de enfrentar a Darwin Núñez en los duelos entre Liverpool y Benfica por Champions League, lo había elogiado.

Sin duda que esos partidos jugaron a favor de que el artiguense hoy esté en los Reds y como no podía ser de otra manera, el técnico volvió a hablar maravillas de él.

"Es muy emocionante su edad, sus ganas, su hambre de ser aún mejor de lo que es actualmente. Darwin es un jugador maravilloso; ya es realmente bueno, pero tiene mucho potencial para mejorar aún más", confesó el entrenador en diálogo con la web oficial del Liverpool.

“Estoy muy agradecido con todos en el club por hacerlo posible. Hemos demostrado decisión y ambición a partes iguales", agregó el entrenador, feliz por la noticia de contar con el delantero uruguayo.

“Él está tan emocionado por nosotros como nosotros por él, lo que hace que la relación sea excelente porque aprecias las fortalezas de cada uno. Ese es ciertamente el caso aquí. Cree que le conviene y nosotros creemos que es el adecuado para nosotros", añadió.

"Tiene todas las piezas que buscamos. Puede marcar ritmo, aporta energía, puede aportar su juego dentro del área o por las bandas. Es agresivo y dinámico con su movimiento. Juega sin miedo, es poderoso. Sé que entusiasmará a nuestros seguidores", agregó Klopp.

A su vez, Klopp le dejó un mensaje a Núñez haciendo referencia a que su arribo a Liverpool no debe significar una presión extra: "Es importante que todos reconozcamos que estamos obteniendo un 'trabajo en progreso' con Darwin. Él mismo lo reconoce. Me encanta la concentración y la humildad que tiene. Ya tenemos maravillosas opciones de ataque y él se convierte en parte de eso ahora. Así que no hay presión sobre él en absoluto. Firma por mucho tiempo y tenemos la intención de nutrir su talento y verlo crecer".