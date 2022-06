En Liverpool ya se vende la camiseta de Darwin Núñez: a cuánto se puede conseguir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una nueva contratación siempre genera expectativa y los hinchas de Liverpool la tienen con Darwin Núñez. Los números con los que llega al club y el hecho de guardar en el recuerdo lo hecho por otro uruguayo como Luis Suárez, seguramente llama la atención.

Es por eso que Liverpool ya le ofrece a los simpatizantes de los Reds comprar la camiseta del artiguense para ir a alentar a Anfield Road cuando inicie la nueva temporada.

La web del club ya permite hacer la compra con la número 27 y el nombre "Darwin" en la espalda aunque hay una gran variedad de estilos y de precios para hacerse con la indumentaria.

Como suele ocurrir en el Viejo Continente, la primera diferencia es si la camiseta es modelo de jugador o modelo de hincha lo que ya plantea la primera variante en el precio.

La de jugador tiene un costo de US$ 137 (casi $5500) pero si se compra con los dorsales de Premier League. Aumenta a US$ 151 (casi $6000) si se le aplica el parche de Champions League y los números al estilo del certamen internacional.

Si se elige la camiseta de hincha su costo es de US$ 101 (casi $4000) y crece a US$ 113 (poco más de $4500) en caso de querer aplicar los parches y números de UEFA Champions League. La de niño, por su parte, tiene un precio de US$ 71 (unos $2800) y US$ 83 (unos $3200).