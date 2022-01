Qué dijo Ignacio Ruglio acerca de la venta de Facundo Torres desde Peñarol a Orlando City

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol está a un paso de transferir a Facundo Torres a Orlando City, club que milita en la MLS de Estados Unidos y acerca de cómo se está llevando a cabo la negociación, el presidente Ignacio Ruglio explicó los términos pero también dejó un mensaje importante para el mercado del fútbol uruguayo.

“Los negocios se liquidan el día que se firman. Esta es una negociación larga que se bajó y se subió muchas veces, pero lo que sí hay hoy es que un acuerdo en números y nos vamos a reunir vía zoom porque si bien todos los consejeros están al tanto que es lo que siempre pedimos cuando no estábamos comandando el club, estamos en condiciones de empezar a avanzar”, le dijo Ignacio Ruglio al programa Polideportivo (Teledoce).

Tal como informó Ovación el sábado acerca de la transferencia, el titular aurinegro también detalló la suma de la venta del Cuervo a Orlando City y explicó además que “de esa cifra se descuentan cosas porque como decía el contador Damiani hay que ver que quieren que digan los números. Básicamente lo que más nos interesa es mostrarle al socio y la hincha cómo fue la negociación y sobre todo el dinero que le entra al club porque se dice 13 millones y con variables, la realidad es que Peñarol recibirá alrededor de 9 millones. Posiblemente a futuro tengamos un porcentaje de una posible reventa sobre un escalón de dinero que en estos días vamos a definir y es también lo que pretendíamos”.

Acerca de lo que significa esta transferencia para Peñarol, Ruglio contó que “es parte de lo que tratamos de hacer en el último tiempo: acostumbrar a los mercados que los jugadores de Peñarol tienen un tope mínimo para salir y que de ahí no nos bajamos para empezar a posicionarnos en los 10 millos y después de uno, dos años, empezar a poder subir un escalón más, porque no lográbamos salir de la franja de los 5 millones y nuestros jugadores no son menos que los del resto de los países. Se vendía muy barato. Hoy dimos un pasito para seguir creciendo y tenemos que posicionar esas ventas para que los equipos uruguayos tengan más aire y podamos salir de otra forma y con plata en el banco podés retener un poco más a un jugador, pero para eso tenés que tener dinero, condiciones, infraestructura y por algo se dieron así las negociaciones”.

¿Qué hará Peñarol con el dinero que ingresará por Torres?



Ignacio Ruglio explicó también que se hará con la suma que le entrará al club y explicó que “esa es otra cosa de la venta de Facundo que capaz podría haber sido en dos o tres millones más, pero hoy el mundo está prendido fuego y no hay pases, no se dan transferencias y la realidad es que si se cierra una buena venta, eso le sirve al club porque se arrastran deudas con jugadores como con Fabián Estoyanoff, Cristian Rodríguez, Marcel Novick, con entrenadores, con contratistas. Hay muchas deudas acumuladas y esto sirve para pagarlas. Por ejemplo le debemos a Liverpool por la ficha de Freitas y de paso le agradezco a José Luis Palma por la paciencia. También el dinero sirve para pagar en fecha los salarios todos los meses, algo clave porque ayuda a que la convivencia en el vestuario y la concentración sean en calma porque siempre cuando hay atrasos, las relaciones no son las mismas y te empiezan a decir cuándo se ponen al día. Acá el objetivo es pagar 36 meses de 36, ya pagamos 12 de 36 y con este dinero que ingresará podremos cumplir ese objetivo seguramente para mantener el buen ambiente. Otra cosa importante es que con la venta de Facundo se podrá poner la piedra fundamental de esa Ciudad Deportiva que tanto anhelamos con cancha sintética, dos de pasto natural, varias obras más y un total de 11 canchas para que a medida que entre dinero se puedan ir construyendo, pero lo principal es tener el club al día con ese dinero que será en dos cuotas en dos años”.

Por otra parte y consultado por qué el pase es a Estados Unidos y no a Europa, Ruglio remarcó que “todas las transferencias tienen pro y contras. Los jugadores de entre 18 y 20 años que se van a Europa sufren porque no juegan y la MLS tiene contras y ventajas. La contra es que la segunda venta no es tan atractiva como quizás sí lo sea en un par de años y se empieza a vender mejor, pero sí tiene una ventaja para jugadores como Facundo porque lo compran, llega y juega. En Europa eso no pasa salvo que andes muy bien, pero siempre cuesta. Nosotros aspiramos a que la segunda venta sea de 15, 20 millones y si se vende en eso nos queda el 30% de una diferencia y la realidad es que la MLS está haciendo bien las cosas, se está llevando a los mejores Sub 22 de todos lados y con un proyecto real”.

Por último, el titular carbonero explicó la llegada de Bryan Olivera, previendo la posible salida de Facundo Torres: “Se pensó así sí. Ya lo tenían Mauricio y Pablo en la cabeza visto desde hace mucho tiempo, con referencias sobre él y como yo ya he dicho dirijo un club en el que el director deportivo y el técnico son los que saben de fútbol y el resto hacemos lo que digan ellos hasta el día que demuestren que son buenos. Era Bryan y eso no quita que quizás pueda venir otro jugador, pero él nos va a dar buenas características por todo el ataque. Él quería venir a Peñarol, tiene una buena edad, tremendo estado físico y ojalá nos dé buenos resultados”.