Diego Hernández, el trabajo silencioso con un psicólogo y la primera vez frente a una estrella

Diego Hernández, de 22 años, es del barrio Villa Española y es un jugador que tiene muchas virtudes: es veloz, bueno en el uno contra uno y tiene gol. Igualmente, no ha logrado tener la continuidad como titular en Wanderers, aunque se las ha ingeniado para destacarse entrando desde el banco. Contra Nacional, el sábado, corre con chances de ser titular. En la fecha pasada fue suplente, entró y marcó el gol del triunfo contra Fénix en tiempo de adición. “Ojalá juegue, vamos a ver qué pasa. Daniel (Carreño) me dice que juegue los mano a mano, que desborde y que termine las jugadas”, le dice a Ovación.

Hernández hizo las formativas en Peñarol, pero en Cuarta División lo dejaron libre. “En Peñarol me apreciaban mucho y me hacían sentir importante, pero era esperable la decisión porque mi desarrollo físico fue lento y a veces no te pueden esperar”, cuenta.



Ese fue el momento en el que se fue a probar en Wanderers y aunque aún tenía edad de Cuarta, Alejandro Curbelo se lo llevó para Tercera y finalmente debutó en Primera con Mauricio Larriera en 2020.

En el 2022, el mediapunta lleva jugados 25 partidos, pero solo ocho como titular, a pesar de que con la salida de Nicolás Quagliata se podía pensar que él iba a ocupar esa vacante. Lleva tres goles en la temporada, entre ellos a Nacional y Peñarol. “Wanderers está bien, tenemos un grupo muy lindo con juveniles y varios grandes que están para aportar, dar consejos y contar anécdotas. Lo de la irregularidad se lo atribuyo a la inexperiencia”, señala, a la vez que profundiza sobre el duelo con Nacional que “jugar contra un grande siempre es lindo, motivante”.



Respecto a Luis Suárez, dice: “Me acuerdo de gritar goles de él no hace mucho. Hoy ir al Parque Central, jugar contra él y verlo, es increíble. En la práctica estábamos haciendo un táctico y Daniel hablaba de las pelotas quietas, de marcar a Fagúndez y a Suárez, ¡es Luis Suárez bo! Ahora enfrentarlo y darle la mano como colega, será tremendo. Si te digo que no hemos hablado de Suárez te mentiría, todos los cuadros hablan. Nuestro objetivo es ir al Parque y ganar. Lo otro es una realidad: vas a entrar a la cancha, vas a ver a un jugador de elite, campeón de América, de la Champions, mundialista, pero queremos sacarle trascendencia y hacer nuestro papel, que es andar bien y ganar”.

Hernández le hizo un gol a Nacional en la hora y se fue expulsado por el festejo. FOTO: El País.

En el último partido contra Nacional, Hernández vio la roja tras hacer un gol en la hora y provocar con su festejo a la hinchada tricolor. “Mismo en las prácticas, algunas veces hago algún gesto o tiro algún manotazo, y Daniel para la práctica y me corrige enseguida. Esos temas se hablan todo el tiempo. Arranqué a ir al psicólogo, tampoco es que lo quiera hacer o que lo piense antes de hacer, son actitudes que salen, no sé si por la vida pasada que uno tiene o que uno es medio mal arreado, yo que sé, pero son cosas a mejorar”, señala. “Siempre fui impulsivo, en los partidos de barrio, en baby fútbol, en formativas, siempre tuve ese temperamento”, agrega.



Por último, Hernández explica que “de chico fui a terapia. Yo tomo la decisión de arrancar psicólogo ahora no por esa actitud que tuve contra Nacional, sino por otras cosas, como que yo me encontraba bien jugando, bien anímicamente, pero Daniel decidía no ponerme. Empecé a ir para no bajonearme, para levantar la cabeza y no desmotivarme. El psicólogo deportivo es una gran ayuda para mí”.