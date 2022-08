Nacional y su victoria contra Liverpool: cambios a tiempo y un segundo tiempo de mejoría

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Era una semana difícil para Nacional. Atlético Goianiense le había dado el martes un fuerte sacudón goleándolo en Brasil y cerrando la serie de Copa Sudamericana 4-0, dejando al tricolor eliminado y con un revés importante cuando la ilusión era muy grande. Tocaba el partido con el escolta de la Anual, Liverpool, y de visitante en una cancha difícil como lo es el Estadio Belvedere. Pero Nacional salió fortalecido, como equipo grande que es. Venció por la mínima (1-0) a los negriazules y le sacó seis puntos de diferencia a su rival de turno en la tabla acumulada.

El primer tiempo fue parejo, con una leve superioridad para Liverpool, que intentó hacerse fuerte sacando contragolpes rápidos frente a un errático Nacional, que en ofensiva nunca logró conectar a sus jugadores. A los dirigidos por Jorge Bava le faltó profundidad, extrañando a Gonzalo Carneiro de sobremanera. Igualmente, sobre el final del primer período el local pudo abrir la cuenta con una rápida transición de defensa a ataque con un remate de Alan Medina que Sergio Rochet atajó en dos tiempos cuando dos jugadores negriazules se tiraron en la búsqueda del rebote.

JUGADA ESTRATÉGICA. Alfonso Trezza y Alex Castro, los extremos de Nacional, no funcionaron en los primeros 45’. El primero estuvo desordenado y algo apagado para su habitual despliegue, mientras que el colombiano terminó mal varias jugadas. Pablo Repetto lo sacó para el complemento, puso a Brian Ocampo, subió a Cándido en la cancha y le dio ingreso a Leandro Lozano como lateral izquierdo.



Las piezas engranaron mucho mejor, porque Ocampo entró encendido (es cierto, perdió algunos duelos, pero generó mucho peligro) y Cándido se lució como extremo, en una posición que no hay que descartar de cara al clásico por el Torneo Clausura. Además, Mathías Laborda entró bien y se complementó de forma correcta con Nicolás Marichal cuando el joven zaguero tenía amarilla desde los 32’, en una jornada en la que Christian Ferreyra sacó 10 amarillas, lo que generó el enojo de Jorge Bava.

Brian Ocampo tiene cosas diferentes. FOTO: Leo Mainé.

Luis Suárez bajó unos metros en la cancha, quedó como una especie de enganche y sacó su mejor versión, metiendo dos o tres asistencias de calidad para dejar a sus compañeros mano a mano con el arquero Sebastián Britos, que se lució. El guardameta no pudo sacar el cabezazo de Franco Fagúndez a los 55’ tras una interesante jugada colectiva por la derecha, iniciada por Ocampo y con un centro del Pumita José Luis Rodríguez, que alcanzó la quinta amarilla y no estará para enfrentar a Wanderers aunque sí para el clásico.



Liverpool insinuó, pero no definió bien. Así, Nacional ganó con autoridad, se prende en la pelea por el Clausura y saca seis en la Tabla Anual.