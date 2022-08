Jorge Bava sobre Christian Ferreyra: "Menos mal que tiene una tarjeta y no un revolver, porque es de tiro fácil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Bava se fue expulsado este domingo de Belvedere y le recriminó al árbitro Christian Ferreyra por la decisión. Dijo que era "recurrente" el "abuso de autoridad" en sus actuaciones y lamentó haber recibido su primera expulsión en su prematura carrera como director técnico de Liverpool.

"Ya es recurrente en este árbitro, lamentablemente, el abuso de autoridad. No conmigo, porque fue la primera expulsión en lo que llevo como entrenador. No me gusta ser ese perfil de entrenador de estar expulsado, pero cuando le dije a (Fabricio) Díaz que estaba con amarilla, que no protestara, le hice una pregunta y amarilla", comenzó diciendo en la transmisión de Tenfield tras perder 1-0 con Nacional.

Luego, el exarquero le pidió explicaciones. "Por qué me amonestás?", le dijo. De acuerdo a su relato, ahí fue "otra amarilla y roja, algo parecido a lo que le pasó, lamentablemente, a Daniel Carreño hace unos partidos atrás".



"Menos mal que tiene una tarjeta y no un revólver, porque es de tiro fácil", apuntó Bava.

El DT negriazul dijo que sustituyó a Díaz porque tanto él como Santiago "Colo" Romero estaban amonestados. Del juego también analizó que como Nacional pegó primero, se le abrieron más fácil los espacios. "Hasta el gol fue un partido", aseguró. "Vino el gol y tuvimos que adelantar líneas. El que pegara primero iba a tener la comodidad de tener los espacios para que aprovechara el otro. Tuvimos un par de contras que terminaron en las manos de Sergio Rochet".



En sus declaraciones, también se refirió a la ventaja de seis puntos que sacó Nacional en la tabla Anual. "La ventaja no es indescontable porque el campeonato es largo, pero no tuvimos el mejor de los arranques como queríamos. Hay que aferrase al Clausura porque es la única manera de pelear en la Anual".