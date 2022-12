Diego Godín: “Que los encargados del arbitraje admitan errores que te dejan afuera de la Copa del Mundo es grave”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Godín, capitán de la selección de Uruguay, regresó este jueves a Montevideo luego de la eliminación de la Celeste tras la primera fase del Mundial de Qatar 2022 y atendió a los medios en una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Al ser consultado por lo que le dejó la Copa del Mundo, el Faraón dijo que “sigo diciendo loo mismo que hablamos cuando terminamos el grupo: sentimos orgullo de haber representado una vez más a nuestro país y haber dejado todo. Cuerpo técnico, jugadores y la gente que rodea a la selección nos entregamos al máximo con todo lo que dependía de nosotros y lo que podíamos hacer. Nos vamos con esa tranquilidad, pero con la tristeza de haber quedado eliminados en la fase de grupos”.

“Nuestra ilusión era superar la fase de grupos y estar compitiendo en octavos, pero no pudo ser por diferentes motivos. De todas maneras, nos vamos con tranquilidad, pero con tristeza y dolor por la forma en la que se dio más allá de que intentamos hacer todo lo posible para avanzar”, agregó el jugador de 36 años que jugó su cuarta Copa del Mundo.

Acerca de los motivos que dejaron a Uruguay por el camino, Godín remarcó que “los analizo y más me duele. Que los encargados del arbitraje admitan errores que te dejan afuera de la Copa del Mundo es grave, son cosas importantes y te duelen. A medida que pasa el tiempo más te duele porque quedamos afuera por un gol. No fue por merecimiento o por un punto. Fue por un gol que se podía haber evitado con ese penal contra Portugal o sumado en cualquiera de los dos penales claros contra Ghana”.

Diego Godín en su arribo a Montevideo. Foto: Francisco Flores.

Consultado por la continuidad o no de Diego Alonso al frente de la selección uruguaya, el rosarino fue claro: “Yo te doy mi opinión y ojalá que Diego pueda seguir. Es un técnico joven, con mucha energía, muy preparado y que nos dio muchísimo en muy poco tiempo. Todos sabemos lo que costó el cambio y lo que se sufrió en medio de las Eliminatorias. Se tuvo que ir el maestro (Oscar Washington Tabárez) y vino un técnico que mantuvo la misma línea, que respetó a la selección, a los jugadores y que nos dio muchísimo. No nos olvidemos que clasificamos al Mundial ni de las alegrías que vivimos en pocos meses. Ojalá que el Tornado pueda seguir en la selección porque tiene muchísimo más para dar”.

Tras la eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo, varios jugadores protestaron y la FIFA le abrió un expediente a la selección pero también a cuatro futbolistas, entre ellos Diego Godín y el capitán celeste dijo que “me llamó la atención cuando apareció mi nombre ahí, pero es producto de las protestas. A veces uno en ese momento tiene frustración y el enojo de haber visto que eran situaciones claras y que nos estábamos sintiendo perjudicados. Y hoy que las veo no me arrepiento: hubiese protestado más aún porque después que las vi en televisión y cómo se dieron, hubiese protestado más. Obviamente ya está y ahora veremos que deciden y si hay sanción. Siempre te preocupa ser sancionado pero en ese momento lo sentimos y lo hicimos. Ojalá que a los más jóvenes no les den tantos partidos y que sea lo más leve posible”.

Por último, Diego Godín habló de su futuro y cerró diciendo que “ahora voy a descansar. Tengo contrato con Vélez, pero lo más importante ahora es descansar y pensar bien qué es lo que quiero yo".