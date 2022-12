Uno de los árbitros que perjudicó a Uruguay se sinceró en redes: "Desafortunadamente las cosas no han salido como debían"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alireza Faghani, el iraní que arbitró el partido entre Portugal y Uruguay, que terminó 2-0 a favor de los lusos, fue uno de los jueces cortados por la FIFA para el resto de la Copa del Mundo, de igual forma que el uruguayo Andrés Matonte.

El iraní, que cometió el error en el final del partido de los Celestes, donde cobró un penal que no era por una mano de José María Giménez, hizo una autocrítica en las redes sociales, en Instagram.

Esa falla fue marcada por varios protagonistas de la selección uruguaya, entre ellos el técnico Diego Alonso, debido a que si Uruguay solo caía por un gol en ese partido ante los europeos, con el triunfo 2-0 contra Ghana la Celeste hubiese clasificado a los octavos del final de la Copa del Mundo.

"Saludos y voluntades, el último día de mi presencia en el mundial de Qatar. Antes de decir nada, me disculpo por no poder hacer que sucedan cosas buenas para el arbitraje de Irán como la última vez", comenzó diciendo Faghani en su cuenta.

"Dado el estado del país en los últimos días, he intentado lo mejor posible para centrarme en los partidos, pero desafortunadamente las cosas no han salido como debían. Pero 'todo final es un nuevo comienzo' siempre ten un buen final, si no está bien 'no es el final' así que sigue adelante", agregó junto a tres emoticones.

La publicación ya tiene cerca de 100.000 "me gusta" para el árbitro más destacado que tiene el país ubicado en Asia al que lo siguen casi medio millón de personas.