Se terminó el trabajo de los árbitros uruguayos en Qatar; mirá que otros no siguen

El trabajo de los árbitros uruguayos en el Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin. La terna encabezada por Andrés Matonte ya preparó las valijas y está de regreso a Uruguay, luego de haber dirigido Croacia-Canadá en la fase de grupos, según determinó la FIFA.

La información fue publicada por el usuario Árbitro Internacional, que desde 2011 divulga informes sobre las designaciones internacionales en su cuenta de Twitter. Además de Matonte, que también estuvo como cuarto árbitro en Países Bajos-Estados Unidos, están de regreso los asistentes Martín Soppi y Nicolás Tarán y el encargado del VAR Leodán González.

Pese a que la Celeste fue eliminada en primera ronda y eso podía llegar a darles una chance más de continuar dirigiendo, los jueces uruguayos formaron parte de un grupo minoritario de 16 árbitros, 30 asistentes y 5 del VAR a los que se les cortó el recorrido. En tanto, 20 árbitros, 39 asistentes y 19 VAR permanecieron en Qatar 2022 para los últimos cruces.



También fueron descartados para las fases finales dos de las tres ternas arbitrales que estuvieron en los últimos dos partidos de Uruguay. Aunque sus selecciones no avanzaron, tanto el iraní Alireza Faghani como el alemán Daniel Siebert se despidieron de la Copa del Mundo.



A falta de siete partidos para que finalice la competencia, este es el calendario previsto para la próxima ronda que se definirá entre viernes y sábado:

Cuartos de final de Qatar 2022

Viernes 9 de diciembre: 12:00 horas - Brasil vs. Croacia.

Viernes 9 de diciembre: 16:00 horas - Argentina vs. Países Bajos.



Sábado 10 de diciembre: 12:00 horas - Marruecos vs. Portugal.

Sábado 10 de diciembre: 16:00 horas - Inglaterra vs. Francia.