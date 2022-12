Eduardo Ache: “Me da pena y tristeza ver diputados de mi país haciendo una discusión Tabárez-Alonso”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eduardo Ache, neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), habló con Ovación en sus últimas horas en Doha. El dirigente analizó la campaña de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y dijo que en las críticas por la eliminación en primera fase “hay algún otro condimento político interno del fútbol y político nacional”.

“Acá algunos se molestaron porque hicimos el cambio de DT y trajimos a Alonso y otros, en la política interna del fútbol uruguayo, saben que se viene una elección en dos, tres, cuatro meses, no sé cuándo se fijará la fecha, e intentan llevar agua para su molino”, expresó.

—¿Qué balance hacés de la participación de Uruguay en esta Copa del Mundo?

—No logramos el objetivo que nos propusimos de acuerdo a la expectativa que había en el país. Nos decepcionó a todos, pero creo que hay que mirar el contexto y el nivel del Mundial como lo de Marruecos, Corea, Portugal. No tengo dudas que Uruguay es mucho más que algunos de los equipos que estaban entre los 16. A este nivel los detalles son fundamentales, un pequeño detalle te hace estar de un lado o el otro. Pongo un ejemplo. Nadie puede discutir que si no clasificamos fue por responsabilidad propia. Eso está fuera de discusión. Pero asumido que la responsabilidad principal es nuestra, es claro que el azar en el fútbol también juega. Si te pegan tres pelotas en los palos y hubiese entrado una, Uruguay estaba entre los 16 mejores. Cualquiera de estos detalles hacía que hubiésemos cumplido el objetivo o eras un desastre. Ni una cosa ni la otra. Sí estoy convencido que Uruguay tiene un nivel muy competitivo y una generación de transición que hemos visto. Para muchos era su primer Mundial, algunos asumieron más responsabilidad en sus hombros de la que deberían, pero que Uruguay es competitivo es indiscutible. Con eso nos tenemos que quedar pensando en un futuro. Tenemos un Mundial en cuatro años y hay una generación de ocho o nueves jugadores que pueden ir a dos mundiales más y que juegan en los primeros equipos del mundo. Sobre esa base hay que construir, no me quedo lamentándome sobre lo que no pasó. Creo que también es una tremenda injusticia la forma en la que se está encarando el tema. Más allá de la natural frustración, no tengo duda que acá hay algún otro condimento político interno del fútbol y político nacional.

—¿Qué querés decir con eso? ¿Crees que hay gente que está contenta con que a Uruguay le haya ido mal?

—Me da pena y tristeza ver diputados de mi país haciendo una discusión Tabárez-Alonso. Puedo decirlo con propiedad porque yo integré tres veces el Ejecutivo de la AUF. Después de la Copa América en Venezuela (2007) todos pedían la cabeza de Tabárez y tengo claro quiénes estuvimos en el Ejecutivo pidiendo que cuidemos un proceso. No podemos romper y construir todo nuevo. Y mirá que yo siempre digo que el tema del DT es responsabilidad del presidente, porque las cuentas se las cobran a él y no a mí. Hay que tener un poquito de equilibrio y no dejarnos llevar por el estado emocional y las calenturas del momento. A nadie le gusta no haber clasificado, es indiscutible. Acá algunos se molestaron porque hicimos el cambio de DT y trajimos a Alonso y otros, en la política interna del fútbol uruguayo, saben que se viene una elección en dos, tres, cuatro meses, no sé cuándo se fijará la fecha, e intentan llevar agua para su molino. El que no lo ve es un ciego. Ya cuando vi las primeras declaraciones después del partido con Corea del Sur me di cuenta que estaba preparando un terreno. Hay que ser objetivos, Uruguay está en un proceso de transición de una vieja generación a una nueva y de un gran cuerpo técnico que tuvimos a uno nuevo que hizo su experiencia y aprendió sobre este tema.

—¿Hablaste con Diego Alonso después de la eliminación?

—Hemos hablado sí…

—¿Y cómo lo encontraste?

—Bien. Obviamente hace su mea culpa, pero es un tema que tendrán que hablar ustedes con él. Lo que yo pueda hablar con él es particular. Mi posición es siempre la misma desde que arranqué con Dante Iocco (expresidente de Nacional) hace 25 años. El DT es responsabilidad del presidente. Si andan las cosas bien es mérito de él. Si las cosas andan mal… Hoy al que le quieren pegar es a Alonso (por Ignacio, presidente de la AUF). No tengo dudas que hay un sentimiento de molestia general, pero carambola y palo. Están aprovechando para pegarle a un Alonso y pegarle al otro. Es indiscutible, no lo ve un ciego. Qué casualidad que es todo del mismo lado. Tenemos por un lado una disputa política increíble y por otro lado los intereses económicos del fútbol para pegarle a Alonso.

—¿A vos te gustaría que siga Alonso más allá de que decís que el DT es un tema del presidente?

—Ya di mi opinión, pero no tengo que definir yo. Yo recuerdo el proceso anterior. Más de una vez, por clamor popular, decían: ‘Cambiemos’. Por suerte algunos tuvimos la mesura y la ponderación de no dejarnos llevar por el clamor popular. Es una decisión propia del presidente de la AUF.

Días atrás comentaste en una entrevista en Sport 890 que en FIFA habían reconocido que el penal de Portugal ante Uruguay a instancias del VAR había estado mal cobrado.

—¿Te comentaron algo sobre los dos penales que Uruguay reclamó contra Ghana?

—Primero vamos a mirar la parte nuestra de la culpa. Uno de los temas que creo que en esta transición se perdió y hay que rescatar es el respeto a la disciplina. Más allá de las broncas que uno pueda tener y la justicia en los reclamos, hoy la forma en la que respondimos nos está quitando peso en el tema de fondo. FIFA vino al hotel en una charla técnica previa en los partidos reconociendo que eso no era penal. Lo increíble es que el juez en el partido con Portugal había decidido bien. Se equivoca el VAR al hacerlo cambiar y se equivoca el juez al aceptar el planteo del VAR. También es más grave cuando en el propio partido con Ghana, podemos suponer que podés tener dudas si fueron penales a Cavani y Núñez, pero si cobrás el penal que cobran contra Uruguay no podés dejar de cobrar los otros dos. Por esa razón hay dos jueces que hoy no están en el Mundial. No es consuelo para nosotros, pero hoy lo que no podemos permitir y que lamentablemente está sucediendo es que el tema de los cánticos y el tema de la violencia está teniendo más importancia que el tema de fondo. No podemos permitirnos, si algo había recuperado el Uruguay, era el comportamiento. Hay cosas que uno no puede justificar. Y mirá que hasta algunos dirigentes nos fuimos de boca. Recordemos también que ese proceso de disciplina y orden se fue construyendo. Tengo memoria de un partido en Chile donde el propio DT (Tabárez en 2015) fue suspendido cuatro partidos. Pareciera que todo lo malo empieza ahora. Todos tenemos muertos en el placard. Uno escucha y ahora empezás a ver lo tendencioso de algunos comentarios. Lo que nos sucedió al terminar el partido por una causa justa, la forma en la que lo expresamos, nos está quitando buena parte de todo el peso en la otra argumentación que ahora es un tema interno dentro de los arbitrajes de FIFA que se va a ir canalizando.

—¿Piensan plantear alguna queja ante FIFA más allá de que eso no va a cambiar el resultado?

—Todo tiene su proceso. Hoy tenemos los 10 días, de repente se pide la extensión de un plazo. En FIFA también son distintas formas de sentir el fútbol. La emoción es la esencia de esto. El día que la pierdas se muere el fútbol. El día que a alguien no le moleste o le duela que lo saquen de un Mundial… Tenemos que aprender cómo lo canalizamos. Hoy está en un proceso judicial interno de FIFA y se va a ir canalizando.

—¿Qué penas pueden llegar a recibir los jugadores José María Giménez, Diego Godín, Edinson Cavani y Fernando Muslera?¿Josema puede tener una sanción más grave que Luis Suárez en 2014?

—Adelantar algo me parece que no conduce a nada. Hoy está en manos de los abogados. Estamos recabando todo el contexto. El desafío más grande es que sin desconocer que hay cosas que no deben pasar, hay que hacer entender y ver que con Uruguay se cometió una injusticia. Creo que si tenemos la prudencia de manejarlo en su debido equilibrio tenemos esperanza que al final el sentido común prime.

—Más allá de esto, ¿vos crees que Uruguay quedó afuera por los jueces o por cuestiones deportivas?

—Esto es multicausal. Primero vamos a asumir los errores nuestros, pero a este nivel de competencia los detalles son fundamentales. Si con los errores y horrores que cometimos, no pegaba una pelota en el palo estábamos entre los 16. O si nos cobraban uno de los penales. No pongo excusas, pero vi los partidos y no tengo dudas que Uruguay es una de las mejores 16 selecciones del mundo. A veces en la vida hacés las cosas bien y no te toca que te vaya bien y otras veces no hacés las cosas bien y la fortuna te juega a favor. Vos mirá este Mundial: Ecuador perdió con Senegal, Brasil perdió con Camerún. El único cuadro sudamericano que le ganó a un africano fuimos nosotros y con luz. Yo no recuerdo partidos de selecciones nuestras contras africanas, con la dinámica que tienen, con la holgura que le ganamos a Ghana.

—¿Consultaron a los referentes acerca de si Alonso debería seguir o no en la selección?

—A mí ese tema… (Piensa). Está muy fresco todo, no creo sea este el ámbito y el momento para ponerte a resolver esos temas. Me río ahora cuando leo que dicen: ‘Le ofrecieron…’, ‘Ache tal cosa’. Hacía meses que se venía hablando de este tema y que cuando terminara el Mundial, independientemente del resultado, el contrato se caía. Si tener una conversación es ofrecer algo a alguien, corre por cuenta del periodista que lo pone. Mi visión: aplico el mismo criterio ahora que cuando antes creía que había un proceso que debía ser apoyado a pesar de toda la opinión pública. No me equivoqué. Una anécdota: cuando la selección vuelve de la Copa América de 2007 de Venezuela en aquel chárter en medio de un caos, le pedí una reunión al presidente (José Luis) Corbo y a Tabárez. Tabárez había sido puesto por el Ejecutivo anterior. Fui muy breve: 'Se viene una Eliminatoria. Si el DT no le responde al presidente, no voy a ir a pelear una guerra con un General que no es mío'. Entonces a Corbo le dije, bien claro: 'Si Tabárez a usted no le responde, ponga a otro'. Y a Tabárez: 'Si usted no tiene un plantel que le responda a usted, yo no lo quiero de General para pelear la Eliminatoria'. Se entendieron entre Corbo y Tabárez. Tabárez hizo la reestructura que tenía que hacer y puso sus jugadores, que es esta generación dorada. Los que tienen que entenderse ahora son Alonso con Alonso o (Ignacio) Alonso con el DT que sea. Hoy estamos con una generación que es igual o mejor que la anterior. De repente no tenemos tres estrellas mundiales, pero tenemos una base más amplia que le va a permitir al fútbol uruguayo ser totalmente competitivo. Ojalá cuidemos los detalles y la fortuna nos acompañe.

—¿Cuánto tiempo se va a tomar la AUF para designar el entrenador?

—No puedo decir esto y poner un plazo. Tengo claro que cuando sos presidente si te va mal al único que le pegan es a vos. Trato de hacerle de escudo cuando no me toca ser presidente y estar en el Ejecutivo, que el presidente defina el DT. El tiempo que él entienda necesario y como lo quiera manejar.

—La semana pasada en Montevideo los presidentes de algunos clubes (Peñarol, Liverpool, Danubio, Defensor, Cerro, Wanderers, River Plate, Fénix y Cerro Largo) se reunieron, y entre otros temas, trataron el reparto de dinero de la selección y la cantidad de dirigentes que son la delegación. ¿Cómo es el procedimiento para los dirigentes? ¿Entendés esa molestia?

—Leí algo en los diarios. Me parece que es una ensalada un poco más amplia. Lo primero que deberían tener son los detalles para eso que dicen que creen que hubo. Están guiándose por dichos y toda la información que creen que tienen no es tal cual; pero está la obligación de dar todos los detalles cuando lleguemos. Sí te puedo asegurar que Uruguay es de las delegaciones más chicas que hay en el Mundial.

—¿Cuántos vinieron?

—No tengo acá el número exacto, pero entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes seremos 60 o 70.

—¿Algunos clubes declinaron la invitación a venir?

—No tengo idea. Como decía Juan Vicente Chiarino (político perteneciente a la Unión Cívica): 'No tengo conocimiento y por más que me preguntes no voy a recordar' (risas). Me parece que es un tema tan nimio, tan nimio, y que muestra lo que te dije antes. ¿No será parte de algo más?

—¿Las elecciones? ¿Los derechos de TV?

—No me pidas que diga algo que... La verdad, además de ser verdadera, tiene que ser oportuna y constructiva. ¿Qué gano con decir lo que pienso? De repente herir a alguien. ¡Dejá! Lo que te puedo asegurar es que la de Uruguay era de las delegaciones más chicas del Mundial.

—¿Cómo estás viviendo estas últimas horas en Qatar y qué estás haciendo? ¿Tenés alguna reunión con FIFA?

—En FIFA nada. Ese es otro de los temas divertidos. Todos dicen: Ache-FIFA. Yo integraba el Comité de Gobernanza y tuve que dejar la FIFA para ir a la AUF hace dos años. Sacrifiqué supuestamente todo eso del champagne, viajes y viáticos que nunca tuve porque disfruto mucho ayudando Alonso. En FIFA tengo cero que ver hoy. Hoy estoy contento cumpliendo esta etapa y que se termina prontito.