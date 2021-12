Diego Alonso: su método de entrenamiento, la concepción de la victoria y el gusto por un equipo en particular

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Alonso, nuevo entrenador de la selección uruguaya, brindó en marzo de 2021 una entrevista para Punto Penal (Canal 10) en la que tras su paso por Inter Miami manifestó su deseo de estar un tiempo fuera de la actividad. "Es un poco de todo, las ganas siempre están porque tengo pasión por entrenar, pero tomé la decisión de tomarme un tiempo hasta junio, más que para descansar, para rever el método de entrenamiento, una cantidad de cosas que son aleatorias y que muchas veces cuando uno está en la vorágine de entrenar es muy difícil de corregir", inició.

Y enseguida añadió: "Sí vas corrigiendo cosas o agregándole, pero cuando realmente querés ver algunos cambios importantes tenés que sentarte a estudiar, a conversar y hablar con gente entendida del tema para poder siempre darle una vuelta de tuerca y poder estar lo más actualizado posible".

En lo que respecta a su método de entrenamiento, el entrenador explicó: "La forma de entrenar no tiene que ver solo con los ejercicios, hay que determinar a qué hora se llega, cuando el jugador llega con qué lo esperás, cuáles son los horarios que debe cumplir (el desayuno, hacer un cuestionario de si durmió bien, si descansó, si está malhumorado, si tiene una molestia muscular. Generalmente eso nos ingresa directamente al ipad o al celular para saber cómo ingresó el jugador".

Al ser consultado sobre su afán por estar en cada detalle y la forma en que se concilia eso con la cantidad de tareas que tiene un DT, acotó: "Me gusta saber todo, para poder abarcar más tenés que saber delegar, y en eso es en las cosas que vamos prestando atención: cómo tener que leer gps, cómo son las ultimas recuperaciones para los jugadores post entrenamiento, la alimentación...".

Alonso hizo especial énfasis en este último punto: "Generalmente la alimentación post entrenamiento, ya sea de suplemento o si los jugadores comen en el lugar donde entrenan, tienen que ver con lo que entrenó, no solamente con la dieta de la nutricionista. Si hay un entrenamiento que tiene que ver con freno y arranque y rupturas musculares, generalmente los jugadores tienen que comer más proteína. Si tiene que haber un entrenamiento de más duración donde es más largo, tiene que ir direccionado a los carbohidratos, y todo eso tiene que ver con el método: repasar, anotar quién debe ser el que lo tiene que hacer".

El nuevo entrenador de la Celeste que suplantará al maestro Tabárez tras 15 años de gestión, también habló en aquel momento de su concepción de la victoria: "Creo que el ganar tiene que ver con una consecuencia, a veces ganás y otras no, pero tiene que ver con una consecuencia, o por lo menos te acerca. Y a mí me estresa que esté todo al azar, yo trato de ajustar, lógicamente después tiene que ver la calidad de los jugadores, el azar también y un montón de condicionantes, pero por lo menos tratar de que los jugadores se sientan bien y les hayamos dado casi todos los detalles. ¿Cuál es el detalle que te hace ganar? No lo sé, pero todos los que estén los podemos incorporar y, si no son pesados para el jugador, fenomenal. Y si se los podemos dar licuado al jugador para que lo sienta natural, está perfecto", declaró.

En último término, se refirió a su forma de sentir el fútbol y mostró un interés particular por determinado equipo: "No sé si la palabra es obsesivo, yo lo que tengo es pasión por lo que hago. Generalmente tengo prioridades de ligas que me gustan un poquito más y otras menos, pero si está LaLiga española la pongo. A rodrigo /su hijo) le gusta mucho el Atlético de Madrid, a mí también y si tengo tiempo lo vemos siempre", cerró.