Alonso: "El mérito es exclusivamente de los jugadores, nosotros ponemos a los que están mejor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Alonso habló tras la victoria 4-1 ante Venezuela e hizo un análisis del encuentro: "Hicimos un gran partido en líneas generales, en el primer tiempo fuimos más dominadores a nivel juego, en el segundo mantuvimos o incrementamos las situaciones de gol", indicó al canal oficial de la AUF.

"En el primer tiempo no hubo punto débiles, los jugadores hicieron un gran partido a nivel individual, ni que hablar lo que hicieron Bentancur y Valverde, Pellistri encarando y los delanteros con movilidad, generando peligro en todo momento", añadió.

Respecto de la capacidad defensiva del equipo, acotó: "Atacamos todos y defendemos todos, cuando no tenemos la pelota tenemos que ser el equipo que defiende mejor y cuando atacamos debemos ser el que ataca mejor. La mayoría del tiempo estuvimos defendiendo hacia adelante y eso me gusta".

En esta línea, explicó qué aspecto es importante para sostener la intensidad en la presión: "Si queremos presionar tenemos que ser capaces de sostener la pelota, me gusta como una herramienta para poder presionar, en el segundo tiempo no pudimos encontrar la salida, sacarla mejor, eso nos hubiese dado más aire para seguir presionando y sacarla mejor".

A su vez, el DT contó cuáles fueron los motivos de sus cambios: "Entendíamos que teníamos que jugar con dos cosas: el resultado y los jugadores que tenían amarilla, teníamos un riesgo muy grande con los centrales, decidimos sacar a Josema porque quizá podría correr un poquito más de riesgo".

Al ser consultado acerca de si Pellistri le dio la razón con su desempeño dentro del campo, Alonso respondió: "No, yo no pongo a un jugador para que me de la razón, lo pongo porque estoy convencido y creo que tiene que jugar, no regalo nada, entiendo que es el jugador que necesitábamos, con velocidad, encare y picardía para atacar los espacios".