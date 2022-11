¿También fue la despedida de Pablo Repetto en Nacional? En horas habrá una reunión clave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pocas palabras, un regalo que le dio en nombre de Nacional el dirigente Pablo Durán -el cuadro de todo el plantel, cuerpo técnico y dirigentes con la copa- y cara de felicidad por haber logrado el objetivo. Así se lo vio al DT Pablo Repetto ayer, en la despedida de Luis Suárez y Sergio Rochet y en la celebración por el título del Uruguayo.

Ahora bien, ¿qué pasará con Repetto? Lo más probable, aunque no confirmado, es que no continúe en Nacional. La palabra de su esposa es clave y no estarían dispuestos a estar otro año separados. Sabido es que el DT vivió todo el año solo en un hotel del Montevideo y que su pareja, con los hijos, están viviendo en Ecuador desde hace ocho años, donde están muy a gusto y donde los niños están estudiando.

Repetto está muy conforme en Nacional, pero los aspectos familiares pueden llegar a ser decisivos. En caso de no seguir se irían con él el profe chileno Marcelo Cabezas y los ayudantes técnicos Óscar Quagliata y Joaquín Casales.



En las próximas horas se dará una reunión entre el presidente José Fuentes y el entrenador para definir la situación. Esta semana Repetto dirigirá al equipo (tiene vínculo vigente), ya que a partir de hoy vuelven a practicar tras la conquista.



Álvaro Recoba -DT de la Tercera- (hay un dirigente con un cargo alto que lo quiere) y Marcelo Méndez son nombres que se han manejado informalmente. Entre otros, también han sido ofrecidos el argentino Sebastián Beccacece y el español Miguel Ángel Ramírez, quien dirigió a Independiente del Valle e Inter de Porto Alegre recientemente.