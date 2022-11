Luis Suárez: por qué le hizo un regalo al plantel de Nacional y el momento más duro que vivió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El segundo ciclo de Luis Suárez en Nacional terminó de la forma en que lo había planeado: celebrando el título del Campeonato Uruguayo 2022 en la antesala del Mundial de Qatar 2022. En diálogo con Triconectados (radio Sport 890), el Pistolero hizo un balance de su experiencia: "La verdad que feliz y después que pasa todo te ponés a pensar que viviste momentos increíbles, pasó todo tan rápido que me encantaría volver a vivirlo de nuevo. Estoy muy tranquilo de que fue una decisión correcta, vine e a buscar tener continuidad y lo conseguí, vine a buscar cariño y reconocimiento y me lo dieron de sobra, y volver a jugar con la camiseta que uno empezó lo deja más que feliz y contento".

Luego se refirió a cuáles fueron los aspectos en los que ha cambiado el fútbol local: "El fútbol sudamericano y europeo ha evolucionado, ya se entrena de otra forma; los jugadores son más profesionales y hoy en día tenés jugadores de 18 años que están haciendo un trabajo de preparación en el gimnasio antes del entrenamiento, a esa edad yo no lo hacía y eso ha cambiado en el fútbol".

Luis Suárez celebra el título conseguido con Nacional del Uruguayo 2022. Foto: Leonardo Mainé.

También contó cómo fue llegar a un plantel ensamblado: "Nacional cuando yo vinee estaba armado, vine a aportar mi granito sin generar ningún tipo de problema y me encontré con un vestuario sensacional. Los jugadores no convocados siempre estaban con buena cara, el Puma (Gigliotti) siempre entrenándose como uno más, todo eso influye; encontré un grupo de grandísimas personas que me miraban con admiración".

Por otra parte, Suárez hizo alusión a qué fue lo que le dio Nacional en este momento de su carrera: "Era lo que yo hablaba con mi familia, capaz yo podría haber ido a Alemania o a otro cuadro inferior en España, menos competitivo en Italia o Turquía , pero a nivel europeo ya había tenido una carrera de la que me sentía orgulloso, y no quería pasar por esos caminos de bajar mi nivel en Europa. Podía ser soy suplente ahí y mi familia estar mal por estar en un país desconocido. En ese momento estaba necesitando cariño y yo sabía que en Nacional lo iba a tener. Y después hay que rendir, yo sabia que la exigencia que me iba a pedir el hincha yo la iba a tener y me iba a servir para llegar al Mundial".

El éxito fue evidente, pero también hubo momentos complejos en ela ño para el tricolor. Al respecto, Suárez contó cuál fue el más duro: "Obviamente que el de la Sudamericana por no haber podido participar prácticamente y no haberme sentido útil para ayudar al equipo porque estaba saliendo de una rehabilitación y entrenando en dinámica de entrenamiento y juego. Estás en Nacional y tenés el debe de tener que ganar todas las competiciones, y también queda la espina de no haber podido ayudar en la Copa AUF".

El regalo personalizado para el plantel tricolor

Luis Suárez decidió dejarles un presente a sus compañeros en Nacional por su paso en el club y les obsequió un Iphone 14 personalizado con su firma. Al respecto, afirmó: "Es un detalle de agradecimiento por cómo me trataron, para tener un lindo recuerdo de haber pasado juntos, no quería que se olviden del torneo tan lindo que se vivió, fueron tres meses inolvidables, me lo han agradecido mucho y eso es lo bueno".