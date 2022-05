Sin descanso previo al Intermedio y con la Copa AUF Uruguay, así será el calendario para lo que resta del 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un año especial que finalizará con el Mundial de Catar 2022, la Mesa Ejecutiva fijó de manera anticipada todo el calendario de cara a lo que resta del año 2022 para que la actividad local, bastante cargada en esta oportunidad, no intervenga en la máxima cita futbolística (21 de noviembre al 18 de diciembre).

Este fin de semana empezará a correr la fecha número 12 del Apertura, torneo al que se le pondrá fin el domingo 5 de junio. Sin descanso de por medio, el viernes siguiente iniciará el Torneo Intermedio y mientras se disputa la primera fecha, el sábado 11 de junio Uruguay hará su despedida previo al Mundial ante Jamaica.

El 16 de junio se dará inicio a la Copa AUF Uruguay y su a vez se abrirá el período de pases 2022 mientras se lleva a cabo la segunda fecha del Intermedio. El mercado cerrará el 15 de julio, día que coincide con el inicio del Torneo Clausura.

Calendario Copa Uruguay

-Fase inicial: entre el 15 y el 22 de junio

- Primera fase: entre 6 y 20 de julio

- Segunda fase: entre 27 de julio y 3 de agosto

- Tercera fase: entre 10 y 31 de agosto

- Octavos de final: del 7 al 28 de setiembre

- Cuartos de final: entre 5 y 12 de octubre

- Semifinales: entre 19 de octubre y 2 de noviembre

- Final: 13 de noviembre en el Estadio Centenario.

Fechas a tener en cuenta

-La final del Torneo Intermedio se disputará el miércoles 13 de julio.

-La fecha seis del Torneo Clausura se jugará entre semana de martes a jueves.

-El 21 de agosto se llevará a cabo la Final Intercontinental Sub 20 entre Peñarol y Benfica en el Estadio Centenario.

-Durante los dos feriados no laborales (18 de julio y 25 de agosto) no habrá actividad futbolística.

-La final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el 29 de septiembre y la definición de la Libertadores un mes después.