¿Cómo se definirán los cinco partidos que tendrán VAR a partir de la sexta fecha?

El miércoles a la noche, en una reunión que todas las partes sostuvieron fue positiva porque todas las partes se escucharon y se entendieron, integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF, dirigentes de clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros se sentaron en la misma mesa, conversaron y llegaron a una serie de acuerdos para que vuelva el fútbol a partir de este fin de semana luego del paro decretado por los jueces.

Uno de los puntos acordados fue que a partir de este fin de semana habrá cinco partidos con VAR, lo cual fue una muestra de buena voluntad de los árbitros, ya que por decisión gremial no aceptaban que hubiera más de tres juegos por fecha en virtud de que había muchos de sus asociados que no tenían homologado el curso VAR y por esta razón se verían impedidos de actuar si la herramienta se utilizaba para todos los partidos.

Para este fin de semana no habrá problemas (más allá de que todavía hay tres escenarios a homologar: Palermo, Capurro y Saroldi, lo que se haría entre este jueves y el viernes a primera hora) porque precisamente quedan cinco partidos por disputarse de la fecha 5 y son los que no se pudieron jugar luego de la medida adoptada por la gremial referil. Sin embargo, ¿cómo se decidirán los tres partidos que no tendrán VAR desde la fecha 6?

Las opciones por sorteo

Hay dos posibilidades para que los cinco juegos con VAR se diluciden por sorteo:

1. Simple. Se le adjudica a cada partido un número del 1 al 8, se ponen en el bolillero y los cinco que salgan son los que tendrán VAR.

​2. Calificado. Es el que estuvo en discusión durante buena parte de la semana anterior y que no se llegó a votar en el Consejo de Liga en virtud de que éste aprobó que no se utilizara el VAR hasta tanto no pueda usarse en todos los partidos. ¿En qué consiste? Es bastante engorroso todo, pero resumamos lo más importante:

- Se hace después de cada fecha.

- Los equipos son numerados de acuerdo a la posición que ocupan en la tabla de posiciones, contándose la diferencia de goles en caso de que haya igualdad en puntos.

- Se suman los puntajes de ambos rivales y ese número es el que le corresponde al partido. Por ejemplo: juegan el 4 contra el 7, el partido tiene un valor de 11.

- Se divide a los partidos en cuatro grupos: el 1 con los dos partidos de menor puntaje, el 2 con los siguientes dos de menor valor y así sucesivamente.

- El grupo 1 (donde estarían los juegos más importantes) tendría 4 bolillas, el 2 tendría 3, al 3 se le adjudicarían 2 y al 4, una.

- De esta manera tienen más posibilidades los partidos de mayor importancia, aunque no inhibe al peor ranqueado de tener VAR.

Como ejemplo y en base a las posiciones en el Apertura al día de hoy, con solo tres de los ocho partidos disputados por la fecha 5, los partidos de la fecha 6 tendrían las siguientes posibilidades:

- Cuatro bolillas: Peñarol-Deportivo Maldonado (8 pts) y River Palte-Fénix (12).

- Tres bolillas: Wanderers-Nacional (13) y Liverpool-Rentistas (14).

- Dos bolillas: Montevideo City Torque-Danubio (15) y Boston River-Defensor Sporting (21).

- Una bolilla: Plaza Colonia-Albion (23) y Cerro Largo-Cerrito (30).

Es, de cualquier manera, un trámite muy engorroso. Por lo tanto, hay una posibilidad que se maneja y es un híbrido.

Sin sorteo y por ponderación

Se plantea que, como punto de inicio, se mantenga la calificación de los equipos del 1 al 16 en orden de prelación y se obtenga un valor para el partido. Sin embargo, se elimina el sorteo y se pondera. Esto significa que los cinco juegos con menor valor (pues implicaría a los que están más arriba en la tabla, como por ejemplo 2 y 3, 1 y 4, etc) tendrán VAR. Como contrapartida, el que disputen 15 y 16, por ejemplo, tendría un valor muy alto y no calificaría. ¿Cuál es la discusión de esto? que los equipos que estén abajo y jugando por puntos por la permanencia pueden quedar excluidos.

Sin embargo, se explica que esta es una medida que se adoptará por un corto tiempo (a mediados de abril todos los partidos ya tendrían VAR) y por otro lado se está jugando el Apertura, lo cual significa que todavía quedan dos certámenes más por disputar: el Intermedio y el Clausura. Y es en este último en que los puntos por el descenso realmente empiezan a ser más urgentes.

A modo de ejemplo y teniendo en cuenta las posiciones en el Apertura al día de hoy, con solo tres de los ocho partidos disputados por la fecha 5, los juegos de la jornada 6 tendrían los siguientes puntajes:

- Peñarol vs. Deportivo Maldonado 8

- River Palte vs. Fénix 12

- Wanderers vs. Nacional 13

- Liverpool vs. Rentistas 14

- Montevideo City Torque vs. Danubio 15

(hasta aquí los 5 que tendrían VAR)

- Boston River vs. Defensor Sporting 21

- Plaza Colonia vs. Albion 23

- Cerro Largo vs. Cerrito 30

En fin, el criterio todavía no está definido. Será algo que la AUF deberá abordar la semana próxima una vez disputada la fecha 5. Por ahora lo importante es que el fin de semana vuelve el fútbol. Y con VAR.