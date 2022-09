Defensor Sporting eliminó a Racing de la Copa Uruguay con debuts incluidos: mirá con quién se mide en octavos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensor Sporting venció en la tarde de este miércoles a Racing de Montevideo por 1-0 en el marco de la Tercera Fase de la Copa AUF Uruguay y lo eliminó del torneo.



Violetas y verdes, que venían de enfrentarse en varias ocasiones tras lo que fue el torneo de Segunda División Profesional en 2021, se midieron en el Estadio Palermo, donde el único que pudo anotar fue Facundo Bernal. Ambos rotaron jugadores y Marcelo Méndez solo repitió la presencia del arquero Matías Dufour respecto al duelo ante Wanderers.

El gol en el minuto 74 llegó tras un remate de afuera del área y que el golero, en el intento de sacarla, ayudó a concretar.



Tras la victoria, que contó con los debuts de Sebastián Boselli (2003) y Juan Manuel Jorge (2004), ambos con pasaje por seleccionados juveniles, Defensor avanzó a octavos de final donde hará frente a River Plate, quien derrotó 2-1 a Juventud de Colonia.

El equipo del Parque Rodó se suma también a Wanderers, que ayer venció 3-1 a Universitario de Salto, Plaza Colonia que dejó afuera a Durazno FC y Liverpool que llega de vencer a Central Español.

¿Qué equipos juegan hoy y mañana?

MIÉRCOLES 7 DE SETIEMBRE:



- Central de San José vs. Boston River | 20:00 | Casto Martínez Laguarda (San José)

En octavos ante: Colón o Peñarol



- Deportivo Colonia vs. Cerro Largo | 20:00 | Estadio Prandi (Colonia)

En octavos ante: Plaza Colonia



- Miramar Misiones vs. Nacional | 20:15| Estadio Artigas (Paysandú)

En octavos ante: Rampla Juniors



JUEVES 8 DE SETIEMBRE:



- Colón vs. Peñarol | 20:15 hs | Estadio Centenario (Montevideo)

En octavos ante: Central de San José o Boston River

Resultados de la Tercera Fase

La Luz 2 – Fénix 1

Uruguay Montevideo 2 – Montevideo City Torque 4

Juventud 0 (4) – Albion 0 (5)

Progreso 2 (4) – Danubio 2 (3)

Durazno FC 1 – Plaza Colonia 3

Central Español 1 – Liverpool 2

Rampla Juniors 2 – Deportivo Maldonado 1

Universitario de Salto 1 – Wanderers 3

Racing 0 – Defensor Sporting 1