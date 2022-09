Peñarol apronta su debut en la Copa AUF Uruguay: con qué plantel jugará mañana frente a Colón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son días complicados para Peñarol. La derrota clásica alejó al carbonero de sus objetivos en esta temporada ya que la Tabla Anual está inalcanzable para el mirasol, el Torneo Clausura es complicado de pelear —está a 10 puntos del líder River Plate— y además, la clasificación a la Copa Libertadores no está nada sencilla.

Pero Leonardo Ramos no tendrá otro camino que seguir trabajando para mejorar pobre nivel mostrado por el equipo el domingo en el Gran Parque Central y ahora, para seguir peleando por sus metas, el aurinegro está obligado a no perder más puntos.

Y en medio de todo esto aparece también un nuevo desafío para el mirasol: la Copa AUF Uruguay. El torneo que se puso en marcha en esta temporada es histórico para el fútbol uruguayo y Peñarol, como club grande, lo iniciará con la obligación de pelear hasta el final por el título.

El estreno del equipo carbonero será mañana desde la hora 20:00 en el Estadio Centenario frente a Colón Fútbol Club, equipo que milita en la Primera División Amateur del fútbol uruguayo.

El ganador de este encuentro, se clasificará a los octavos de final y en esa instancia se medirá ante el vencedor del juego entre Central de San José y Boston River, que se enfrentan esta noche en el Estadio Casto Martínez Laguarda de la capital maragata.

Ignacio Ruglio. Foto: Francisco Flores.

¿Qué hará Peñarol frente a Colón?

El club mirasol no pondrá a todos sus titulares de cara al estreno en la Copa AUF Uruguay de este jueves frente a Colón y así se lo confirmó a Ovación el presidente Ignacio Ruglio: “Será una mezcla. Van a estar algunos titulares con varios juveniles del club”.

Vale aclarar también que Peñarol tiene citados a la selección Sub 20 de Uruguay que está jugando un torneo internacional en Maldonado a los jugadores Randall Rodríguez, Joaquín Ferreira, Agustín Rodríguez, Mathías De Ritis y Damián García, quienes fueron parte del equipo titular que jugó la primera Final Intercontinental Sub 20 frente a Benfica en el Estadio Centenario.

Por otra parte, los juveniles Pablo López y Nahuel De Armas están lesionados y aún no pueden ser tenidos en cuenta.

Lo cierto es que el plantel mirasol tendrá una mezcla de algunos titulares del equipo principal y a varios juveniles de la institución que en las próximas horas publicará la lista de convocados para enfrentar mañana a Colón.

Y acerca de este estreno en la Copa AUF Uruguay y de los objetivos del aurinegro en este torneo, Ruglio remarcó que “no es que esta copa sea una apuesta del club, no hay nada en particular porque la historia de Peñarol marca que hay que armarse para ganar todo lo que se pueda para ir ganando partido a partido. No nos sentamos a ver si se apuesta a un torneo u otro”.