CáceresADefensor: la violeta también busca que su estrella regrese y lanzó una campaña, ¿existe la posibilidad?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Martín Cáceres se formó en el elenco violeta, debutó como titular en el primer equipo de Defensor Sporting en mayo del 2006 y estuvo en las filas violetas que llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2007. Le marcó goles a Peñarol y a Nacional, a este último con doblete incluido y en el Gran Parque Central. Se grabó en los corazones de los hinchas violetas (luego lo haría en el de los uruguayos con la Celeste) y partió al Viejo Continente para explotar sus condiciones de zaguero veloz y habilidoso.

El resto es historia conocida. Pero ahora el pueblo violeta lo aclama y anhela que regrese. Este jueves la ilusión creció, porque luego de que el Pelado visitase duelos de Nacional en el Parque, los fanáticos también querían ver al defensa de la selección de Uruguay alentando al elenco que lo hizo crecer.

Por eso es que Cáceres, que está en Uruguay entrenando de cara al Mundial de Qatar 2022 mientras busca equipo, presenció ayer el duelo Defensor-River por la sexta fecha del Intermedio. Fue con empate 1-1, pero contó con esta visita de lujo y en esa misma noche, a tono con la Suárez fever por el posible retorno del Pistolero a Nacional, los hinchas violetas crearon su propia campaña: #CáceresADefensor.

En seguida que los fanáticos propusieron el pedido en Twitter comenzaron a sumarse delegados como Álvaro Carrau, artistas como Nacho Obes, jugadores y jugadores, periodistas del club y cuentas partidarias que se colocaron la foto de perfil del zaguero de 35 años, a la vez que lograron expandir el hashtag hasta que fue tendencia en Uruguay.

El hincha violeta se ilusiona y no solo por la visita, sino porque no es la primera vez que el Pelado le tira guiños a la gente de Defensor. Ya lo había hecho al volver varias veces a entrenar al Complejo Arsuaga, el que fue su casa.



También lo hizo cuando declaró en un vivo de Instagram que si algún día le tocaba "volver, me gustaría que sea a Defensor, club que me formó y estoy muy agradecido. Fui a ver a Peñarol y Nacional porque soy futbolero, pero yo si vuelvo es a Defensor”.

También ha mostrado a través de sus redes que aún guarda sus camisetas de cuando jugaba en el elenco del Parque Rodó y ha regalado divertidas historias con dibujos dedicados a los hinchas violetas.

¿Existen las posibilidades de su retorno?

Si bien su prioridad es continuar en el exterior y así lo ha hecho saber el propio Cáceres en reiteradas oportunidades, este expresó que si vuelve lo hará al elenco que lo vio crecer en sus filas.