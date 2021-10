Uno de los deberes de Martín Ligüera está en la defensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional ganó los últimos tres partidos sobre la hora, en triunfos muy festejados por los hinchas, pero en filas tricolores son conscientes que deben mejorar el rendimiento pensando en lo que se viene y, principalmente, en la retaguardia, donde el equipo tuvo muchísimos problemas en el 3-2 a Boston River del sábado por la tarde.

El entrenador Martín Ligüera viene confiando en Armando Méndez, Nicolás Marichal, Diego Polenta y Camilo Cándido para la defensa, pero han tenido dificultades notorias: con pocas llegadas, los rivales logran marcarle.

No en vano a Nacional ya le han anotado seis goles en estos primeros seis partidos del Clausura y es al equipo que más goles le han hecho de los que están en los primeros lugares. Sud América es el único rival que no le pudo marcar goles a los tricolores.

El sábado, tanto Marichal como Polenta estuvieron por debajo de un rendimiento aceptable, en especial el juvenil, que no estuvo seguro en los duelos y que cometió algunos errores puntuales. En el Gran Parque Central, también coincidió que no fue la mejor tarde del arquero Sergio Rochet -el guardameta más destacado del Uruguayo-, quien se mostró dubitativo e inseguro, aspectos que no son habituales en él.

El jueves, Nacional visita a Wanderers en el Parque Viera (hora 20:30), después los tricolores serán locales de Rentistas en el GPC para llegar al clásico del domingo 31 de octubre que se disputará en el Estadio Campeón del Siglo. Para seguir en la puja del título, Ligüera debe apuntar a mejorar atrás.

SANIDAD Risso está más cerca de la vuelta Mario Risso cumplió ayer las tres semanas de recuperación habituales para los desgarros, pero no se lo quiere apurar. Aún no ha entrenado con el plantel con normalidad y se espera que lo pueda hacer esta semana. Podría estar a la orden el fin de semana para enfrentar a Rentistas. Del sábado, no hubo lesionados.