Darwin Núñez acerca de las charlas técnicas de Klopp en Liverpool: "No entiendo nada cuando habla"

Luego de que Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, pidiese paciencia con Darwin Núñez tras las críticas que recibió el delantero, el futbolista de la selección de Uruguay volvió a ser protagonista. Pero no solo dentro de la cancha y ante Rangers por Champions League, sino que se destacó en sus declaraciones postpartido.

"La verdad que sinceramente en las charlas que él habla yo no entiendo nada", expresó el artiguense tras ser consultado sobre el plan de juego del DT.

Tras ello, Núñez aclaró: "Después les pregunto a mis compañeros qué es lo que dice. Pero creo que tiene muy claro su juego, nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo en jugar, nos tengamos confianza. Y después a la hora de perder el balón quiere que presionemos. Es eso lo que pide siempre".

Darwin también habló de su adaptación y dijo: "A veces me siento un poco indeciso, no me siento con la confianza del todo, pero a medida que van pasando entrenamientos, partidos (va a aumentar). El mister mismo siempre me da la confianza, como Pepe y Víctor, que los portugueses que siempre me traducen, y después tengo a mis compañeros que me hablan y me dicen que esté tranquilo. Cuando ellos me hablan yo me quedo más tranquilo porque se que si hago algo mal, me van a respaldar siempre".