Klopp pidió paciencia con Darwin Núñez tras las críticas que recibió el delantero uruguayo

Liverpool afrontará este martes un nuevo partido por la Champions League ante Rangers (16:00 - ESPN), dirigido por Steven Gerrard, y en la previa el que habló en conferencia de prensa fue Jürgen Klopp e hizo referencia a Darwin Núñez.

El delantero uruguayo, que el último fin de semana entró en el final del partido ante Brighton, ha recibido críticas tras sus últimos partidos por los Reds, pero el entrenador alemán se encargó de defenderlo.

"Tenemos que tener paciencia con Darwin Núñez, todavía se está adaptando", sostuvo el entrenador. Cabe recordar que desde su arribo a Liverpool disputó un total de siete partidos oficiales y dos como titular.

"Es muy importante en nuestra situación que él no se preocupe, y Darwin no parece que se esté preocupando", agregó Klopp teniendo en cuenta que la realidad de sus dirigidos no es la mejor ya que se encuentra en la novena posición de la Premier League y ganó uno de los dos partidos de Champions.

"Llegan nuevos jugadores y queremos que brillen de inmediato, pero estamos tranquilos", sentenció el entrenador que evitó también las comparaciones con el noruego Erling Haaland de gran momento.