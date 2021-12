Daniel Majic: "Volver a posicionar a Nacional a nivel internacional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La lista 1405 propone a Daniel Majic como presidente con Atilio Narancio como vice. El candidato al cargo máximo en Nacional pretende darle mucha más participación en las decisiones importantes a los socios y acercar a los del interior.

-¿Por qué usted quiere ser presidente de Nacional?

-Creemos que a Nacional le hace falta una alternancia de opiniones. Nacional es más que una empresa y una marca y debe retomar el camino de los grandes objetivos.

-¿Qué pretende cambiar o mejorar respecto a lo que se viene haciendo?

-Aspectos deportivos, aspectos sociales y aspectos institucionales. Desde lo deportivo entendemos que Nacional tiene que revisar su actual estrategia y tener una nueva forma de conducir el club desde la gerencia a los juveniles con referentes del club que conozcan a la institución y que hayan sido exitosos. Nosotros proponemos en caso de ganar a Daniel Enríquez como director deportivo. Tenemos la prioridad de volver a posicionar a Nacional en el plano internacional. Para eso también conversamos para que Guillermo Almada sea el entrenador, Pablo Fuentes el secretario técnico, Matute Morales el coordinador de formativas y el Tola Luzardo será nuestro referente en el interior. Estamos hablando de un proyecto sólido, serio y de primer nivel para salir de la actual situación en la cual nos estamos mirando el ombligo, y nos seguimos creyendo los grandes de América pero alcanza con cruzar la frontera para darse cuenta que en el exterior todos quieren jugar con nosotros. Nos vamos a asociar con el plantel e ir por el motín de la Copa Libertadores, que son muchos millones.

-¿Cuáles son las fortalezas de su grupo de trabajo?

-Todos sabemos que Nacional es más que fútbol, pero es esencialmente fútbol. Apostamos a retomar el camino de la cantera inagotable, apostar a los grandes objetivos, apostar a tener presencia internacional. Con la gente capaz y el lugar correcto, los resultados van a llegar. Un tema importante es que no venimos a refundar el club, la continuidad de la estructura administrativa está asegurada . Lo que sí vamos a corregir es el destino del gasto, vamos a traer técnicos y jugadores que sean una inversión y no un costo como hasta ahora. Son alarmantes los montos que pagamos por despidos de técnicos, más de 500.000 dólares, y de contratar a 38 jugadores que ninguno dejo ni un peso de retorno; y dejamos libre a juveniles que fueron campeones de América Sub 20. Nosotros proponemos un nuevo modelo de conducción que nos permita volver al sitial que lamentablemente dejamos.

-¿Cómo será el manejo con los representantes?

-Son nuestros socios, no somos rivales. Ambas partes tienen la intención de ganar y hacer ganar a la otra. Si nuestras formativas vuelven a crear jugadores completos, a arropar a su gente como en su momento Ricardo Alarcón la nombró como Cultura Nacional, y que nosotros llamamos Identidad Nacional, vamos a generar un valor agregado al club que será un ganar - ganar o una vidriera mucho más atractiva.

-¿Cómo será su vinculo con el socio del interior en caso de ganar las elecciones?

-Nosotros vemos al interior muy alejado de lo que es Nacional, por una cuestión de sentir. Tenemos que tener una demostración de afecto con el interior, el socio de Nacional es mucho más que una cuota y por lo tanto, sobre todo en el interior, no le ha generado ningún tipo de rédito. Queremos que Nacional sea local en el interior, porque Nacional es Uruguay. Perfectamente podemos fijar el Paiva Olivera de Rivera, o en Paysandú, y quedarnos ahí tres o cuatro días. O colocar un ómnibus pago por Nacional para traer socios y que vean los partidos.

-Usted es arquitecto, ¿qué idea tiene con el GPC?

-Faltan varios detalles; hay que cuidar todos los aspectos de circulaciones, de servicios higiénicos de las cabeceras, que tenemos los baños químicos que no puede ser. El Parque tiene que volver a ser ese lugar donde uno pueda sentirse cómodo y no estar esquivando obstáculos a la entrada. Hay que mejorar vestuarios y pensar en un tablero.