El presidente de Wanderers aclaró la situación de Daniel Carreño al mando del equipo

Pese a que se especuló con su salida, el entrenador actual de Wanderers, Daniel Carreño, continuará al mando del equipo del Prado y así lo confirmó este jueves el propio presidente de la institución.

"Es un técnico muy requerido desde que llegó al club. Respecto a lo que ha trascendido en este último tiempo en prensa no hay nada concreto ni certero de que se esté yendo", expresó Gabriel Blanco al programa radial Último al arco (Sport 890).

"Leí que estaba por jugar su último partido y creo que hasta nos pusieron un nuevo técnico", explicó Blanco, haciendo referencia al posible regreso del cuerpo técnico de Alejandro Cappuccio (sin equipo, fue DT de la Cuarta División Bohemia antes de llegar a Rentistas), y aseguró que "nada de esa información es correcta".

"Sí es cierto que él puede tener constantemente propuestas, pero no ha aceptada o por lo menos no nos ha comunicado nada hasta ahora", añadió Blanco, a la vez que explicó que en el momento de la renovación de Carreño sí se conversó. "En un mes habrá elecciones y el compromiso de ambos era ir hasta mitad de año con seguridad y eso es lo que se está cumpliendo. Puede ser que después de eso le surjan más propuestas, pero ahora no hay nada concreto", concluyó el presidente bohemio.

Bajas para el lunes

Wanderers deberá enfrenar el duelo del lunes ante Boston River (18:30 horas) con dos bajas: Nicolás Quagliata, nuevo jugar del PAOK de Grecia y sin Ignacio De Arruabarrena, quien ya fue oficializado por Arouca de la Primera División de Portugal.