Por qué Cunha anuló el gol de Defensor ante Nacional y su picante cruce con Suárez: "No me como ninguna"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El duelo entre Nacional y Defensor Sporting en el Gran Parque Central tuvo una de las jugadas más polémicas del último fin de semana luego de que se anulara el segundo tanto de los violetas por mano de Alan Matturro en el inicio de la jugada.

La discusión se instaló en distintos ámbitos, pero fue el VAR el que terminó definiendo la situación porque la tecnología llevó a que Andrés Cunha, árbitro principal del partido, tomara la decisión de anular el tanto de Lucas De Los Santos que significaba el 2-1 para la visita.

En las últimas horas se publicó el audio del VAR de dicha jugada y en él se explica cómo Cunha termina tomando la decisión de sancionar infracción, luego que desde el VAR le indican: "Ojo, una mano".

"No, está pegada al cuerpo", afirma Cunha desde el campo de juego y mientras la jugada continuaba. Tras el gol, inmediatamente reafirma: "Para mí no es sancionable".

Mientras tanto, desde el VAR revisaban la jugada y fue en ese momento en el que se dio un picante cruce entre Andrés Cunha y Luis Suárez en la mitad de la cancha.



"Me decís eso una vez más y te amonesto", se escucha decir al árbitro al delantero tricolor. "No me hables más así", agrega y luego se percibe que le dice: "De primer nivel nada".



"Mirá que no me como ninguna", afirmó Cunha y ahí fue donde recibió la respuesta del Pistolero: "Yo tampoco, eh". "Yo no te digo cómo jugás vos", cerró Cunha antes de ir a revisar la jugada.



Fue delante del monitor que entendió que la mano sí debía ser sancionada: "Yo la vi más pegada al cuerpo, reanudo con mano sin tarjeta. Está abierta, yo la vi más cerrada, pero está abierta. Ahora la vi por tele".