¿Cuánto dinero debe poner el club que quiera llevarse a Lucas Torreira?

Luego de un gran semestre en Fiorentina, el volante Lucas Torreira tuvo que abandonar el conjunto viola tras finalizar el préstamo que Arsenal, dueño de su ficha, había permitido.

Con un año más de contrato con el club Gunner, Torreira busca su salida y lo mismo quiere la institución según lo afirmó el propio futbolista: "chances de quedarme, ninguna. Desde un principio me dijeron que no tenía lugar, entonces mis ganas tampoco son de quedarme ya que sufrí mucho, me costó muchísimo la adaptación".

Hay un detalle a tener en cuenta y es que el conjunto inglés no está dispuesto de volver a ceder al mediocampista, sino que busca una venta y así poder recuperar parte de la inversión realizada cuando lo compró por 28 millones a Sampdoria.

"Cualquier equipo que me quiera tiene que comprar mi ficha, que hoy tiene un valor de aproximadamente 15 millones", expresó el futbolista en diálogo con el diario El Telégrafo.

Es por ese detalle también que ve muy complicado un posible arribo a Boca Juniors ya que el conjunto Xeneize debería de hacer una inversión de esa magnitud para poder hacerse con sus servicios.

Claro está que también está en juego el deseo del futbolista que en año de Mundial quiere jugar en una liga competitiva y por eso afirmó que él quiere jugar en España o Italia.