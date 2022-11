Cristiano Ronaldo cerca de jugar en Arabia Saudita: mirá la cifra millonaria que obtendría por año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Mundial de Qatar 2022 no da respiro, pero Cristiano Ronaldo juega un torneo paralelo al que se disputa en Qatar. Al mismo tiempo que lidera a su seleccionado para llegar a los octavos de final, el astro portugués está definiendo su futuro, a partir de la determinación de Manchester United de prescindir de sus servicios, un hecho que se precipitó luego de que saliera a la luz una entrevista en la que el delantero realiza serios cuestionamientos a los manejos del club inglés y manifiesta su necesidad de emigrar. Por eso, en las últimas horas se dio a conocer que CR7 aceptaría una multimillonaria propuesta de un poderoso equipo de la liga de Arabia Saudita.

El diario español Marca hizo trascender las impactantes cifras del contrato que uniría a Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, uno de los equipos más importantes del país asiático, por dos temporadas y media.



El medio ibérico habla de un vínculo de más de 200 millones de euros por año, cifra que incluye no solo el sueldo sino también acuerdos publicitarios.



El Al Nassr tiene como director técnico al francés Rudi García y en su plantel se destacan figuras como el arquero colombiano Ospina y el defensor español Álvaro González. El conjunto de la ciudad de Ryad busca recuperar el dominio en la liga local, donde en las últimas seis temporadas ha conseguido solo un título, mientras que los otros cinco quedaron en manos de su principal rival, Al Hillal.

Salida precipitada

Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United. Foto: AFP.

La salida del atacante de Manchester United se dio después de que el entrenador, Erik ten Hag, no lo considerara para el equipo titular y tras una entrevista con Piers Morgan, en la que el astro portugués declaró que el entrenador de Países Bajos no lo respeta.



“Pienso que él no me da el respeto que merecería”, dijo en ese entonces Ronaldo. “Tal vez es bueno para el Manchester y probablemente sea bueno para mí también el abrir un nuevo capítulo”, dijo Cristiano.