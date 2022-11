El mensaje de João Félix para dos uruguayos: del "qué bueno verte" al "a ti ya no me gustó tanto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

João Félix, Luis Suárez y José María Giménez se conocen muy bien. Compartieron muchos partidos juntos, momentos difíciles y emotivos, e incluso levantaron la copa de La Liga 2020/2021.

Pero el fútbol los encontró con sus selecciones este lunes y fueron rivales en el Portugal vs. Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. Los tres sabían que, una vez que inició el juego, no hay amistad que valga y esto lo había dicho el zaguero celeste dijo ayer en zona mixta. "Es fútbol. Afuera de la cancha lo quiero un montón, pero adentro no lo conozco", expresó Josema.

La intensa manera en que Giménez marcó al delantero portugués fue muy comentada y este martes Félix bromeó al compartir dos fotos con sus excompañeros. Primero subió una del abrazo final con Luis Suárez y escribió: "Qué bueno verte", y luego publicó otra con Josema y puso: "A ti ya no me gustó tanto verte", seguido de caritas riendo.

El mensaje de Joao Félix a Luis Suárez tras el Portugal-Uruguay. Captura