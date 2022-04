Copa Libertadores: cómo quedó Nacional en la tabla tras la segunda fecha del Grupo C y lo que se le viene

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Finalizada la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, con el empate de la pasada jornada entre Vélez Sarsfield y Red Bull Bragantino por 2-2, Nacional se mantiene en la tercera posición de su grupo

El tricolor, que cosechó un punto tras la derrota en Brasil la semana pasada y el empate con Estudiantes de La Plata en el Gran Parque Central el último miércoles, se encuentra por ahora fuera de los puestos de clasificación.

Vale recordar que los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final de la Libertadores y los terceros pasarán a disputar la Copa Sudamericana.



El Grupo C sigue siendo liderado por Estudiantes (+3) y RB Bragantino (+2) con cuatro puntos, mientras que Nacional (-2) y Vélez (-3) cierran la serie con una unidad.

Lo que viene

Nacional ahora tendrá dos partidos de visitante ante los equipos argentinos, donde está a obligado a sumar para llegar con chances de pasar a la siguiente fase de la Libertadores cuando busque cerrar su pasaje en las dos últimas jornadas como local.



Fecha 3:



- 26/4: Vélez vs. Nacional (19.15 horas)

- 26/4: Estudiantes vs. Bragantino (19.15)



Fecha 4:



- 3/5: Estudiantes vs. Nacional (21.30)

- 5/5: Bragantino vs. Vélez (21.00)



Fecha 5:



- 17/5: Bragantino vs. Estudiantes (19.15)

- 18/5: Nacional vs. Vélez (21.00)



Fecha 6:



- 24/5: Nacional vs. Bragantino (19.15)

- 24/5: Vélez vs. Estudiantes (19.15)