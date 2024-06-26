Copa América en vivo: el once que asoma, Times Square de celeste y el apoyo de los hinchas hasta la noche

La Copa América 2024 tiene una nueva jornada de actividad en Estados Unidos y mientras tanto, la selección de Uruguay se apronta en New Jersey para su segunda presentación en el Grupo C tras lo que fue el estreno con triunfo ante Panamá en Miami.
El equipo de Marcelo Bielsa tendrá otro agitado día en suelo norteamericano en una jornada que estará marcada por el último entrenamiento antes de medirse ante La Verde en el MetLife Stadium.
El apoyo de los hinchas no afloja ni de noche
Cuando Uruguay llegó al hotel donde se hospeda en New Jersey, una vez más lo aguardaba una gran cantidad de fanáticos que pidieron fotos, autógrafos o al menos un saludo de los futbolistas.
El once de Uruguay que se asoma
Tras el entrenamiento de la Celeste, Bielsa empezó a dar señales de cómo podría ir el equipo inicial ante Bolivia y tendrá una sola variante: la salida de Giorgian de Arrascaeta y el ingreso de Nicolás de la Cruz.
Times Square teñido de celeste
Los hinchas llegaron hasta un lugar icónico de Estados Unidos para alentar a la Celeste con banderas, camisetas, gorros y rostros pintados para la ocasión. Mirá cómo se vivió y cómo lo registró Ovación
De Argentina-Chile a Uruguay-Bolivia: así está el MetLife Stadium
El escenario de New Jersey, que recibirá el partido de Uruguay ante Bolivia por la segunda fecha de la Copa América, fue el mismo que este martes vibró con Argentina vs. Chile y así se apronta para el juego de la Celeste.
Este es el Metlife Stadium donde @Uruguay jugará mañana contra Bolivia. Tiene una capacidad para 82.500 espectadores y es la casa de los Giants y los Jets de fútbol americano. También ha recibido imponentes espectáculos, como el de Taylor Swift en 2023. pic.twitter.com/2rmUWytv65— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 26, 2024
Bentancur: "Soy un privilegiado de poder vivir otra Copa América"
El mediocampista de la selección uruguaya también participó de la conferencia de prensa previa al partido ante Bolivia y además de analizar lo que se viene, también habló de Luis Suárez y lo destacó: "Transmite todo el tiempo y a todo el equipo con la historia que tiene".
¿Cómo vive Bielsa la previa del partido ante Bolivia?
El entrenador de la selección uruguaya brindó una conferencia de prensa poco más de 24 horas antes del encuentro ante Bolivia por Copa América y expresó: “Todavía yo no definí el equipo y tampoco observo alguna situación en particular que pueda comentarle que condicione la alineación”. Además explicó por qué no jugó Luis Suárez y vivió una situación particular con Rodrigo Bentancur.
Copa América con novedades: así fue el estreno de la tarjeta rosada en el partido entre Brasil y Costa Rica
Una de las novedades de la Copa América 2024 es la implementación de la tarjeta rosa, hecho que se dio durante el partido entre Brasil y Costa Rica en Los Ángeles y acá te contamos algunos detalles más.
La Copa América es una fiesta con varios lujos, pero también con algunos problemas que empañan el torneo
Estados Unidos asumió el compromiso de organizar la Copa América 2024 y es la segunda ocasión que el certamen llega al país norteamericano que puso todo el brillo con sus mejores escenarios pero varios percances han manchado al certamen durante sus primeras fechas. En esta nota te contamos más.
¡Hay conferencias! En la antesala del partido frente a Bolivia, en un rato hablan Bielsa y Rodrígo Bentancur
La Asociación Uruguaya de Fútbol anunció en sus redes sociales que a la hora 14:30 de Uruguay hablarán en conferencia de prensa Marcelo Bielsa y Rodrigo Bentancur en el MetLife Stadium de New Jersey.
🔜 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 26, 2024
Marcelo Bielsa y Rodrigo Bentancur hablarán hoy desde el Metlife Stadium, en la previa del partido con Bolivia por @CopaAmerica. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/3KaJOObn1j
Se viene un homenaje a Edinson Cavani: mirá qué es, cuándo y quiénes lo organizan en la Copa América
Edinson Cavani decidió ponerle punto final a su ciclo en la selección de Uruguay y no está en la Copa América, pero el Matador dirá presente en el MetLife Stadium de una manera muy especial ya que la hinchada le rendirá un especial homenaje.
.@JavoMachado organizó una movida para hacerle un homenaje a Edinson Cavani tras su retiro de @Uruguay.— Juan Pablo Romero (@jpromeroh) June 26, 2024
¿Sale el flechazo de todo el estadio en el minuto 21 mañana contra Bolivia? pic.twitter.com/PJY4PrrDeZ
La importancia de la familia: así se vive la Copa América en el otro plantel que también está unido
Desde el cumpleaños de Bautista Valverde y de Rodrigo Bentancur a las ocurrencias del hijo mayor del Pajarito, las particularidades de las familias de los jugadores que acompañan a la selección de Uruguay en la Copa América 2024. Leé la nota acá.
Josema Giménez, de la capitanía a ser el jugador con más partidos en Copa América del plantel de Uruguay
El zaguero del Atlético Madrid es el líder natural en el vestuario celeste y con 29 años uno de los que más experiencia tiene defendiendo la camiseta de la selección de Uruguay. En esta nota repasamos su presente y sus números con la Celeste.
Quién juega hoy, 26 de junio, por Copa América: hora, dónde ver los partidos y datos claves a tener en cuenta
La Copa América 2024 tendrá este miércoles una nueva jornada de actividad con dos partidos importantes por el Grupo B. A partir de la hora 19:00 de Uruguay, Ecuador enfrentará a Jamaica en duelo de perdedores de la primera fecha, mientras que a las 22:00 hay choque de vencedores ya se que medirán México y Venezuela. Todos los detalles de los encuentros, probables formaciones y dónde verlos en vivo están acá.
Así será el miércoles de la Celeste en New Jersey aprontando el partido del jueves frente a Bolivia
La de este miércoles será una jornada agitada para la selección de Uruguay, tal como suele ocurrir en el día previo a cada partido. Es que desde la hora 13:30 de Estados Unidos (14:30 de nuestro país), habrá conferencia de prensa oficial de Marcelo Bielsa y un jugador en el MetLife Stadium. Luego, en horas de la tarde, el plantel tendrá entrenamiento en el Pingry School que será abierto a la prensa durante 15 minutos.
Un matecito y arrancamos: ¡Bienvenidos a una nueva jornada de cobertura de Uruguay en la Copa América!
¡Muy buenos días! Matecito mediante como Mathías Olivera, arrancamos con una nueva jornada de cobertura de la Copa América 2024 con todo lo que hay que saber de la selección de Uruguay y del torneo con la cobertura de Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez desde Estados Unidos.