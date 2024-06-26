Copa América en vivo: el once que asoma, Times Square de celeste y el apoyo de los hinchas hasta la noche

La Copa América 2024 tiene una nueva jornada de actividad en Estados Unidos y mientras tanto, la selección de Uruguay se apronta en New Jersey para su segunda presentación en el Grupo C tras lo que fue el estreno con triunfo ante Panamá en Miami.

El equipo de Marcelo Bielsa tendrá otro agitado día en suelo norteamericano en una jornada que estará marcada por el último entrenamiento antes de medirse ante La Verde en el MetLife Stadium.

