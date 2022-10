El conmovedor mensaje de Gallardo a los hinchas en un año sin títulos para River

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Marcelo Gallardo llegó a la dirección técnica de River Plate argentino a mediados de 2014 y desde entonces consolidó la etapa más importante en la vida de la institución. En este ciclo cosechó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, y se transformó en el DT más ganador en la historia del club.

Sin embargo, el 2022 estuvo lejos de las aspiraciones del Millonario. El equipo quedó rápidamente eliminado de la Copa Libertadores, también quedó afuera de la Copa Argentina y en la presente Liga está sexto a siete puntos de la cima cuando quedan cinco fechas por jugar.

Sin embargo, el Muñeco dio un mensaje alentador durante una cena que organizó la Fundación River: "A nosotros desde este lugar también nos deja una enseñanza. No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito".



"Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender", agregó.

#River Marcelo Gallardo habló en la fiesta de la @FundacionRiver "Este año me dejó muchas enseñanzas y aprendí de los errores" pic.twitter.com/XuhoskaPLc — Paulo Filippini (@PauloFilippini) October 4, 2022

Tras su discurso, el DT fue ovacionado por todos los presentes al ritmo de "¡Muñeeeeco, Muñeeeeco!".



Gallardo finaliza su contrato con el club de Núñez a fin de año, pero dejó la puerta abierta a una posible continuidad: "Sigan acompañando".