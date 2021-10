Conmebol anunció el precio y las fechas de inicio de ventas de entradas para las finales de Libertadores y Sudamericana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las finales de la Copa Libertadores y Sudamericana en el Estadio Centenario están cada vez más cerca y por eso la ansiedad de los hinchas va en aumento. Saber cuándo se pondrán a la venta las entradas es un detalle a tener en cuenta y Conmebol lo anunció así como también dio a conocer los precios.

Cabe recordar que cada equipo contará con una cabecera en los respectivos partidos y por eso Bragantino y Flamengo irán a la Colombes, mientras que Paranaense y Palmeiras lo harán a la Ámsterdam. En ambos partidos, la Olímpica será para público general, principalmente uruguayo, mientras que la América para autoridades e ingresos protocolares, más allá de que igual se podrán adquirir boletos.

El primer detalle al que hace referencia a Conmebol es que para público general (Olímpica y América) las entradas se pondrán a la venta a partir del 25 de octubre para la Copa Sudamericana y a partir del 27 de octubre para la Copa Libertadores.



Los precios, para la Copa Sudamericana, serán de US$ 400 (dólares) para aquellos que deseen asistir a la Tribuna América, mientras que los que lo hagan a la Tribuna Olímpica deberán abonar US$ 200. A su vez, también estará habilitada la platea Olímpica con un costo de US$ 150.



Por su parte, para la Copa Libertadores, la Tribuna América tendrá un costo de US$ 650, mientras que la Olímpica de US$ 500. A la platea Olímpica se podrá ingresar con boletos que tendrán un costo de US$ 300.

En relación a las entradas para los clubes, Conmebol informó que será tarea de cada institución dar a conocer la fecha de inicio de venta de los boletos que tendrán un costo de US$ 100 para los finalistas de Copa Sudamericana y US$ 200 para los de la Copa Liberadores.



A su vez, Conmebol también dio a conocer que hasta el momento se pondrán a la venta 20.000 entradas teniendo en cuenta que las autoridades uruguayas permiten solamente el 50% del aforo en los escenarios deportivos.