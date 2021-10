Brasil: preocupación por audios de hinchas de Palmeiras y Flamengo ante eventuales peleas en la final de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Preocupación en Brasil por audios que se viralizaron en las últimas horas de hinchas de Palmeiras y Flamengo ante eventuales peleas en la final de Montevideo por la Copa Libertadores que se disputará el próximo 27 de noviembre en el Estadio Centenario.

Ayer Ovación informó que las reservas de hoteles en Montevideo ya están prácticamente agotadas y ahora los brasileños buscan hospedaje en el Este del país. El día de la final, si bien aún no está definido el aforo, la Conmebol le dará una cabecera (Ámsterdam y Colombes) a cada hinchada y dejará la Olímpica para público general.

"Estoy muy preocupado por la posibilidad de que ocurra una tragedia en el camino y en Montevideo con la afición de Flamengo y Palmeiras", expresó un exlíder de la barra del Mengao . "Ya no estoy en la afición, pero sigo lo que pasa porque todavía tengo amigos allí. Sería una tragedia y puede involucrar a mucha gente inocente", agregó en diálogo con el portal UOL de Brasil que recolectó testimonios y audios que circulan entre los hinchas de ambos equipos.



Según expresó el medio norteño "las barras bravas de Flamengo y Palmeiras se tienen odio recíproco desde hace décadas". "Algunos dicen que todo empezó en el 4-1 del equipo de Tele Santana ante el de Zico, todavía en formación, en el Maracaná en el Brasileirao de 1979. Riña que sería acentuada en 1980 y se expandió tras alianzas entre hinchadas de Flamengo y San Pablo y Palmeiras y Vasco, entre otras", detalló.



Lo cierto es que el calendario de la Copa Libertadores indica que se verán las caras el próximo mes, lo que alertó a propios y extraños teniendo en cuenta que puede haber cruces entre ambas barras ya sea en el trayecto como en Montevideo mismo. Una de las principales preocupaciones es que muchos hinchas van a viajar en ómnibus y por lo tanto van a salir de sus respectivas ciudades y ahí ya pueden registrarse disputas.



"En la ruta van a haber muchas paradas en las que se van a cruzar. Para muchos hinchas esta es la final más importante. Después del conflictivo River-Boca de 2018 esta puede ser una de las finales más violentas de la Copa", sostuvo UOL en su informe.

"El odio viene siendo renovado con peleas y emboscadas, la última no tiene ni dos meses. Las convocatorias son todas hablando de pelea, directa o indirectamente. Algunas excursiones prohibieron la ida de mujeres y niños", comentó el exlíder de la barra de Flamengo.



Entre los audios que se viralizaron, hay uno donde un flamenguista pide que tome recaudos a otro: "Calma Flavinho, ¿vas a llevar un niño a un partido así? Flavinho, la cosa es seria. Flavinho, no es el Beto Carrero (parque de diversiones). Es una final de Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. No es un Beto Carrero, Disney, Parque Tivoli".



"Hermano, si Flamengo no ayuda, no pone estructura, una base fuerte para ir a este partido, en Uruguay, será uno de las más grandes tragedias fanáticos organizados. Es el tipo de caos que no puedes evitar, te encontrarás, ya sea al salir, al regresar, o en la puerta del estadio. Las cosas serán jodidamente locas", agregó otro hincha de Flamengo en los audios que circulan en el país vecino.



Por el lado de los hinchas de Palmeiras la historia es similar y sostienen que aquellos que "vienen a hacer turismo", tengan cuidado: "Solo para recordar, ¿de acuerdo? La caravana a Uruguay no es un viaje, eh. ¿No hay club de fans, eh? La caravana de Uruguay es una caravana arriesgada. Tú que vas de turismo, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado, ¿eh? Es la carretera. Es odio, es odio, ¿eh?".

Otro testimonio afirmó: "Tenemos una buena amistad con Nacional y serios problemas con Peñarol. La tragedia está ahí", en relación a lo que fue el partido disputado en 2017 donde el choque terminó en golpes de puños entre los jugadores e incidentes en las tribunas. "Después de eso no hubo partidos, es decir, hay grandes posibilidades de que la herida abierta por ese partido de Felipe Melo sea el lema de los que viajan a Montevideo".



"En Paraguay, Uruguay, Argentina se pone muy complicado. Y además, los aficionados locales no son de los que aceptan una fiesta y solo miran, ¿verdad?", sostuvo un fanático haciendo referencia a que la accesibilidad puede ser un problema más que una solución en este tipo de asuntos.



Desde la Conmebol aseguraron a UOL que "se están tomando todas las medidas con las autoridades uruguayas para que los involucrados en la final de la Libertadores, desde deportistas hasta aficionados, estén seguros durante su estadía en Montevideo".