Con un gol de Borbas que recorre el mundo Atlético Mineiro venció a Santos previo a jugar con Torque por Copa

Con un golazo de chilena de Thiago Borbas en el minuto 97' Atlético Mineiro rescató una agónica victoria por 2-1 sobre Santos con dos goles en el tiempo añadido, este domingo en el partido que abrió la 30ª jornada del Brasileirao.

El Mineiro volvió a convertirse en la pesadilla del Peixe menos de un mes después de eliminarlo en los penales en los cuartos de final de la Sudamericana, tras empatar la serie sobre la hora, y ahora lo derrotó otra vez en el descuento.

Sin Neymar, preservado del césped artificial de la MRV Arena de Belo Horizonte, el Santos logró abrir el marcador en el minuto 88 con un tanto de Gabigol.

Sin embargo, el Galo no se rindió y con un tanto de Victor Hugo, tras un córner en el 90+1, y una espectacular chilena del uruguayo Thiago Borbas, en el minuto 90+7, logró los tres puntos.

BORBAS FAZ UM GOLAÇO NA ARENA MRV



O Galo vira contra o Santos nos acréscimos pic.twitter.com/ctwAQu0JBd — Noite de Copa (@Noitedecopa) October 11, 2026

La tensión acumulada durante el partido estalló tras el pitazo final, cuando los jugadores de ambos equipos protagonizaron una pelea que reavivó las fricciones surgidas en la Sudamericana, torneo en que enfrentará a Montevideo City Torque el próximo miércoles desde las 19 horas de Uruguay por el partido de ida de las semifinales en el Arena MRV de Belo Horizonte.

"Terminar el partido así está bien. Mantener la racha invicta en casa está muy bien. El lío al final es parte del partido. El partido se caldeó y todo se queda en el campo", declaró el héroe local, Thiago Borbas.

Con la victoria, el Mineiro, que dirige el argentino Eduardo Domínguez, llegó a cinco partidos invicto y alcanzó la sexta plaza con 47 puntos, uno menos que el Cruzeiro, quinto y con el último boleto para la Libertadores.

Por su parte, el Santos puso fin a seis partidos sin conocer la derrota y es octavo con 42 puntos.

La jornada de este domingo se completa con tres derbis de gran rivalidad: Flamengo-Fluminense en Rio de Janeiro, Palmeiras-Corinthians en Sao Paulo y Gremio-Internacional en Porto Alegre.

Con información de AFP.