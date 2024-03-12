Con su arquero como figura, Arsenal venció a Porto por penales y rompió el maleficio de los octavos de Champions

Por Agencia AFP

Un gol de Leandro Trossard en la primera mitad igualó el tanto de Galeno en la ida y permitió al Arsenal sobrevivir en el Emirates Stadium, que aguantó la respiración durante una insípida prórroga y se agarró a las atajadas de Raya en la tanda de penales, ante Wendell y Galeno, para volver a estar entre los ocho mejores de la Champions League por primera vez desde la época de Arsene Wenger.

Los de Mikel Arteta sufrieron de lo lindo ante el equipo de Sergio Conceiçao, que aguantó en defensa y por momentos preocupó a los 'Gunners'. Ni siquiera el tanto de Trossard en el minuto 41, tras un pase increíble de Martin Odegaard entre tres defensas, dio tranquilidad al Arsenal.

Los 'Gunners' vivieron agobiados todo el encuentro. Por primera vez en toda la temporada se vio un Arsenal sin ideas y sin peligro arriba, confiado a algún chispazo individual como el que casi les dio el 2-0.

Un pelotazo en largo enfrentó a Havertz con Pepe, el alemán derribó al portugués y tras caer también Costa, la pelota quedó a placer para que anotara Odegaard. Pese a que el noruego se fue al córner a celebrar el tanto, Clément Turpin pitó y anuló el tanto por empujón de Havertz sobre Pepe. Arteta, que no lo podía creer, fue amonestado por sus protestas.

Los nervios al tener tan cerca la clasificación, pero también la eliminación, atenazaron a los londinenses, que apenas pudieron contar un par de ocasiones más hasta la tanda de penales, un remate de Gabriel Jesús que sacó con el gemelo Costa y una parada del arquero al remate desde fuera del área de Saka.

El Porto dio por bueno el empate y la lotería de los penales, y el Arsenal temía que se repitiera la escena del año pasado, cuando el Sporting de Portugal, con Adán como héroe, los eliminó en la Europa League también desde los doce pasos.

Esta vez, otro español se vistió de héroe, Raya. Discutido en sus inicios en el Arsenal, el español detuvo el segundo lanzamiento de Wendell y el cuarto de Galeno, mientras que Odegaard, Havertz, Saka y Rice no fallaron.